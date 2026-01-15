С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking

Малые предприниматели утверждают, что ранее не получали чётких разъяснений о такой обязанности и считали достаточной уплату подоходного налога. Депутаты Сейма также указывают на противоречивые консультации со стороны VID.

В свою очередь налоговая служба настаивает, что обязанность по уплате налогов лежит на самих налогоплательщиках, а необходимая информация была доступна на сайте и в ходе семинаров.

Поставщики услуг размещения надеются на компромисс — отмену пеней или введение переходного периода. Финансовое министерство и VID должны представить предложения в ближайшие две недели. Требования касаются не только аренды жилья, но и всех, кто продаёт товары или услуги через зарубежные онлайн-платформы.