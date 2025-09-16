Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С вас 1,3 триллиона: президент Польши настаивает на репарациях от Германии

Редакция PRESS 16 сентября, 2025 13:26

Мир 0 комментариев

Не секрет, что канцлер Германии Фридрих Мерц предпочитает работать с другим польским лидером, премьер-министром-центристом Дональдом Туском. Но во вторник он примет польского президента Кароля Навроцкого, националиста, поддерживаемого оппозиционной популистской правой партией «Право и справедливость» (PiS), которая требует от Берлина выплаты репараций за вторжение и оккупацию Польши нацистской Германией во время Второй мировой войны, пишет Politico.

В последние годы отношения между Польшей и Германией колебались между тесным сотрудничеством и открытыми трениями. Хотя две страны имеют прочные торговые отношения и все больше сотрудничают в области обороны, Навроцкий и политики PiS резко критикуют влияние ЕС на польские дела и разжигают давнюю обиду за оккупацию нацистской Германией.

Эти отношения являются чрезвычайно деликатными, сказал Кнут Абрахам, координатор по польским отношениям в министерстве иностранных дел Германии. «Одно неверно сказанное предложение может привести к серьезным потрясениям», — сказал он.

Навроцкий, бывший боксер, во многом олицетворяет тот тип польского популизма, который больше всего беспокоит Мерца и его союзников. Польский президент был избран в июне на платформе «Польша прежде всего», которая включала призывы к правительству Мерца выплатить репарации — требование, которое немецкое правительство неоднократно отклоняло.

Общий враг в лице президента России Владимира Путина также не смог более широко объединить немецких лидеров и польских популистов правого толка, даже после того, как на прошлой неделе российские беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши, что европейские лидеры назвали намеренным планом по нанесению удара по НАТО. Навроцкий фактически попытался связать требование о репарациях с совместной европейской борьбой против российской агрессии.

«Репарации не означают историческую амнезию, но Польша, как государство, находящееся на передовой, как ключевая страна на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости и правде [и] четких отношениях с Германией», — сказал Навроцкий в начале этого месяца во время мероприятий, посвященных памяти Второй мировой войны.

Навроцкий «обязательно затронет этот вопрос» во время своего визита в Берлин, сказал его пресс-секретарь Рафал Лескевич. Польский президент планирует встретиться с Мерцем, а также с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Пресс-конференций не запланировано, что ограничивает возможности для открытого проявления разногласий.

Политика памяти

После прихода к власти правительство Туска отказалось от требований предыдущего правительства PiS о выплате Германией 1,3 триллиона евро в качестве репараций — цифры, которую продолжает поддерживать Навроцкий.

Правительство Туска, хотя и считает, что репарации имеют моральное обоснование, утверждает, что с юридической точки зрения они не имеют шансов на успех, и что их требование подрывает отношения Польши с Германией, ее крупнейшим экспортным рынком.

Вместо этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил, чтобы правительство Германии дало «видимый знак» признания ущерба, нанесенного Польше во время войны, например, «центр документации, центр диалога, который признает страдания поляков и одновременно является мемориалом».

В апреле в Берлине был воздвигнут временный мемориал с 30-тонным валуном в память о польских жертвах нацистской Германии. Есть планы построить постоянный мемориал, но для этого немецкий Бундестаг должен сначала принять соответствующую резолюцию.

Однако такие жесты вряд ли удовлетворят требования политиков PiS о выплате репараций, учитывая, как много польских избирателей поддерживают позицию партии. Опрос, проведенный SW Research для новостного портала Onet, показал, что 54% респондентов поддерживают выплату репараций, а около 27% выступают против этой идеи.

Учитывая этот факт, Навроцкий вряд ли откажется от своих требований, несмотря на то, что это может усилить напряженность между союзниками по НАТО в период войны, считают критики.

«Конечно, кто-то может захотеть использовать этот вопрос, чтобы прославиться в внутренней политике. Это нормально, так бывает везде», — сказал Рольф Никель из Немецкого совета по международным отношениям и бывший посол Германии в Польше. «Но дело в том, что в настоящее время у наших внешних границ идет война, и поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы Германия, Польша и другие европейские страны действовали сообща».

«Все, что мешает этому, только играет на руку Путину», — добавил Никель. «Когда Навроцкий приедет, он должен будет решить, какую мелодию он хочет сыграть».

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией

Важно 19:24

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Загрузка

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

Важно 19:02

Важно 0 комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат

Бизнес 18:31

Бизнес 0 комментариев

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

Важно 18:25

Важно 0 комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

