«С такими соседями у нас час Х всегда!» Слайдиньш о том, нужно ли уже рыть бункер

"Янис, скажи честно, нужно ли уже рыть бункер или у нас есть еще пара лет", - так сформулировал вопрос зритель.

"Трудно сказать, нужно ли рыть бункер, но готовыми нужно быть к любой ситуации. Ситуация сейчас не простая в Европе и в мире в целом. Рыть ли бункер? Даст ли это что-то? Спасет ли кого-то? Я думаю, нам нужно вкладываться в коллективную оборону, чтобы вместе с союзниками мы стали сильнее. И без союзников будет очень трудно. Это мы уже пережили в 39-ом году, когда союзников у нас не было. Не бы ни договоренностей внутри Балтийских стран, ни с Литвой, ни с Эстонией. Каждый сам за себя. Поэтому нас было очень легко проглотить во время оккупации в 40-ом году", - ответил Слайдиньш.

Майор считает, что мы не должны наступать на те же грабли. Нужно учитывать историю и делать правильные выводы. То есть дружить с союзниками.

Другой зритель задал вопрос: "Значит ли это, что час Х уже на пороге?".

"Что касается часа Х, готовы мы к нему или нет, то к часу Х никогда нельзя быть готовыми. Поэтому нужно работать, прогонять различные сценарии, тренироваться и быть в силах отреагировать на эти вызовы. Главное на данный момент - наладить взаимосвязь между госструктурами - армией, МВД, гражданской обороной, образовать такую цепочку, чтобы она не обрывалась", - считает Слайдиньш.

Он уверен, что с таким соседом как Россия - час Х все время у наших дверей.

"От того, насколько мы будем сильны и будет зависеть сила, с которой мы сможем отреагировать", - считает Слайдиньш.

Он говорит, что не все общество понимает, какая угроза над нами нависла, но те, кто пережил советское время - хорошо помнят, как обстояли дела. А вот молодежь 2000-х очень далека от этой проблемы.

"Это как со знаниями по истории - многие молодые люди даже не знают нашей собственной истории", - жалуется Слайдиньш.