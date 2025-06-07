С потеплением на границе с Белоруссией растёт поток нелегалов и перевозчиков

По данным погранохраны, только в среду границу пытались пересечь около 90 человек. С наступлением лета количество подобных случаев растёт: в мае было зафиксировано 2331 попытка, а за первую неделю июня уже зарегистрировано 454. Всего с начала года – более 4500 случаев.

Заместитель начальника Даугавпилсского управления погранохраны, полковник-лейтенант Томас Скримблис сообщил, что с приходом тепла увеличилось не только количество нарушений, но и активность перевозчиков. В одном из задержанных случаев пытались вывезти шесть человек, в другом — четырёх. Оба случая произошли в глубине Латгалии, что свидетельствует об изменении тактики нарушителей.

«Если раньше водителей ловили почти у самой границы, то теперь мигранты проходят большие расстояния пешком, чтобы их забирали дальше от линии раздела», — поясняет Скримблис.

Также изменилась и логистика: раньше мигрантов сразу везли в Литву, а затем через Польшу — в Германию. Сейчас всё чаще первый пункт — Рига. Оттуда — дальше по Европе. По словам Скримблиса, перевозчики работают слаженно и профессионально: используют разведчиков, отслеживают обстановку на дорогах и быстро меняют маршруты.

Местные жители, живущие недалеко от границы, уже привыкли к происходящему. В Эзерниеках и Робежниеках вспоминают случаи, когда видели мигрантов, чаще всего те были безобидны и просто просили помощи.

Погранохрана напоминает: с улучшением погодных условий число попыток незаконного пересечения границы, а также активность перевозчиков, как правило, растёт. Ведомство призывает быть внимательными и при подозрительных ситуациях сразу обращаться в полицию.