С поля боя в Украине вынесено тело погибшего литовского добровольца

«Тело литовского добровольца Томаcа В., погибшего в Украине несколько недель назад, сегодня ночью в ходе спецоперации было успешно вынесено с поля боя недалеко от города Купянск в Восточной Украине», — сообщила организация в среду.

«Сложная и опасная операция была проведена Силами специальных операций Украины совместно с Международным легионом, Национальной гвардией Украины, литовским фондом Blue/Yellow и украинским фондом Citadel UA», — говорится в сообщении.

По данным организации, в ходе ночной операции использовалось специальное оборудование, помогающее маскировать солдат и их передвижение днем ​​и ночью, которое было передано Силам специальных операций Украины организацией Blue/Yellow и фондом Citadel UA.

«Выражаем искреннюю благодарность Силам специальных операций Украины и командующему ими Александру Трепаку, эта операция, несмотря на сложные условия и артиллерийский обстрел, была проведена с высочайшим профессионализмом и без потерь», — приведены в сообщении слова соучредителя Blue/Yellow Йонаса Омана.

По данным Blue/Yellow, операция на месте координировалась вместе с литовским добровольцем Вигинтасом Ушинскасом и в тесном сотрудничестве с посольством Литвы в Украине.

Вооруженные силы Украины в сотрудничестве с посольством Литвы в Украине перевезут тело погибшего добровольца в Литву в соответствии с действующими процедурами.

По данным организации, доброволец Томас погиб при выполнении боевого задания в составе Международного легиона Украины.

«Томас оставался верен своему долгу до последнего момента. Мы надеемся, что в Литве ему окажут должные почести за его самопожертвование и борьбу за свободу», — сказал Оман.

Как сообщается, родственники погибшего просят средства массовой информации, государственные учреждения и представителей общественности уважать их частную жизнь и воздержаться от публичных комментариев или контактов в это трудное время.

Как писало агентство BNS, о гибели литовца в Украине было объявлено в середине марта.

Это второй литовец, погибший на украинском фронте. В феврале прошлого года погиб Тадас Тумас. Он и украинец перевозили мины на линию фронта недалеко от Бахмута, когда в их машину попал российский беспилотник.