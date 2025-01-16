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Почти с тысячи пенсионеров удержаны лишние налоги в январе и феврале, и их число растет (дополнено)

© Lsm.lv 16 января, 2025 20:17

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С этого года действуют крупные изменения в применении не облагаемого подоходным налогом с населения (ПНН) минимума к доходам пенсионеров. До сих пор он составлял 500 евро и полагался всем пенсионерам — и трудоустроенным, и неработающим. Теперь же, чтобы с 1 января неработающий пенсионер мог получать необлагаемый минимум в новом размере, 1000 евро, должны соблюдаться некоторые процедуры, но к январю, как выяснилось, они были выполнены не для всех, сообщает LSM+. Самим пенсионерам ничего предпринимать не нужно — чиновники сами всё сделают, обещают налоговая служба и Госагентство соцстрахования.

 Число пенсионеров, чьи пенсии в январе были неправильно начислены из-за того, что Служба государственных доходов (СГД) не отправила в Государственное агентство социального страхования (ГАСС) налоговые книжки пенсионеров, достигло 907 человек, выяснило агентство ЛЕТА

Сначала в ГАСС сообщили, что ошибка затронула несколько сотен пенсионеров, и их число растет. Тем 60 пенсионерам, которые были выявлены первыми, разница будет выплачена в январе отдельным платежом или вместе с февральской пенсией.

У неработающих пенсионеров должна иметься отметка в Системе электронного декларирования СГД в разделе о подаче налоговой книжки, что их главным местом получения доходов является Госагентство социального страхования (VSAA), сообщается в пресс-релизе. У некоторых получателей пенсий эта отметка уже показывается по умолчанию и теперь. Но если она отсутствует, положенный человеку необлагаемый минимум в размере 1000 евро в месяц не может применяться. Это может существенно влиять на размер выплат.

Начав выплачивать пенсии в январе и получая недоуменные вопросы от пенсионеров, СГД выяснила, что в VSAA имеются не все налоговые книжки  неработающих пенсионеров. В результате уменьшился размер выплат лицам, имеющим пенсию более 500 евро.

Тем, в чьих налоговых книжках VSAA как главный источник доходов отсутствует, в январе начислили прежний необлагаемый минимум — 500 евро вместо требуемых по новым нормам 1000 евро. Следовательно, с части пенсии, превышающей 500 евро, был удержан ПНН 25,5%.

Теперь СГД активно сотрудничает с Госагентством социального страхования, чтобы обеспечить подачу всех налоговых книжек неработающих пенсионеров в VSAA и выполнить перерасчет пенсий как можно оперативнее.

Неработающим пенсионерам, чья пенсия превышает 500 евро в месяц, со своей стороны ничего для исправления ситуации делать не нужно, поясняет Служба госдоходов. После получения от СГД информации о налоговых книжках Госагенство социального страхования оперативно произведет перерасчет, и невыплаченную разницу за январь пенсионеры получат либо в январе, либо уже в феврале вместе с февральской пенсией.  

Оба учреждения приносят пожилым людям извинения за доставленные неудобства и обещают всё нужное сделать сами.

Как сообщалось ранее, с 2025 года вырос необлагаемый минимум для всех пенсионеров: с 6000 евро в год (500 евро в месяц) до 12 000 евро в год (1000 евро в месяц). Применять необлагаемый минимум к заработкам трудящихся пенсионеров можно частично, если получатель пенсии подал налоговую книжку работодателю (или другому плательщику заработка). В таком случае часть необлагаемого минимума переносится на зарплату пенсионера. Пенсионер может и отказаться от частичного необлагаемого минимума, подав заявку в Службу госдоходов и изъяв налоговую книжку с того места, где он получает основной доход (в таком случае основным источником его доходов будет VSAA).

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