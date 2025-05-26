«С ним что-то случилось». Трамп заявил, что Путин «сошел с ума»

«У меня всегда были очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он совсем сошел с ума! Он напрасно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники обстреливают города Украины без какой-либо причины», — написал он в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, если Путин попытается захватить всю Украину, это приведет к «краху России». Он также заявил, что Владимир Зеленский «не приносит пользы своей стране».

«Все, что он говорит, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не „Трампа“», — добавил он.