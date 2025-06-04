Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

С легкой руки Ринкевича: депутаты хотят внести поправки к закону о выборах омбудсмена

Редакция PRESS 4 июня, 2025 14:37

Новости Латвии 0 комментариев

Юридическая комиссия Сейма подготовит поправки к закону об омбудсмене, которые будут предусматривать возможность выдвижения кандидатов на этот пост и депутатами парламента, и президентом.

Президент Эдгар Ринкевич ранее предложил внести изменения в закон, предусмотрев лишение депутатов Сейма права выдвигать кандидатуры на должность омбудсмена.

Фракция Союза зеленых и крестьян (СЗК) направила комиссии письмо, в котором заявила, что не поддерживает предложение Ринкевича и считает, что Сейм должен сохранить определяющую роль в процессе выдвижения и утверждения должностных лиц. В то же время СЗК не возражает против того, чтобы президент обладал правом выдвигать кандидатов на должности, так как это расширит конкуренцию и будет способствовать привлечению лучших претендентов.

Фракция "Нового Единства" также направила комиссии письмо, в котором указала, что не возражает против права президента выдвигать кандидата на пост омбудсмена, однако считает целесообразным сохранить такое же право и за депутатами Сейма.

В заседании юридической комиссии участвовал действующий омбудсмен Юрис Янсонс, который отметил, что предложение, когда кандидатов выдвигают и президент, и депутаты, заслуживает рассмотрения, при этом свои риски есть в обоих вариантах, например, если кандидата предлагает только президент, это может означать отсутствие конкуренции.

Как сообщалось, юридическая комиссия начала рассмотрение предложенных президентом поправок к закону о Банке Латвии, закону об омбудсмене и закону о Государственном контроле, которые предусматривают, что впредь право выдвигать кандидатов на посты руководителей этих органов будет предоставлено президенту, а Сейм сохранит право принимать окончательное решение по кандидатурам.

Ринкевич считает, что такой порядок не нарушит равновесие ветвей власти, однако даст президенту возможность в ходе формальных и неформальных консультаций определить наиболее подходящего кандидата, что в свою очередь уменьшит влияние политических мотивов на выбор в ущерб профессиональным качествам кандидата.

Ринкевич отметил, что недавний процесс выдвижения и избрания президента Банка Латвии затянулся и был непонятен обществу, что не способствует укреплению доверия ни к самому процессу, ни к кандидатам. По его мнению, чтобы избежать повторения подобных ситуаций, необходимо изменить порядок отбора и выдвижения должностных лиц.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:05 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 4 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 8 часов назад
Ночь с дождями и ветром: погода на среду
Bitnews.lv 8 часов назад
Саммит НАТО в Гааге: раскол, компромиссы и уступки Трампу
Bitnews.lv 13 часов назад
Госполиция проводит рейды — просят не садиться за руль пьяными
Bitnews.lv 13 часов назад
25% жителей не читают книг
Sfera.lv 15 часов назад
«Утро после»: как выжить при похмелье и даже немного воскреснуть
Sfera.lv 17 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать