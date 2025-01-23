Драма в знаменитом поезде Рига — Москва: преступления 70-х

В нашу квартиру кто-то ломится

Однажды вечером в дежурной части УВД Рижского горисполкома зарегистрировали звонок по телефону 02. Женщина сообщала, что в их квартиру, расположенную на улице Маскавас, с балкона ломится неизвестный. Дежурный незамедлительно отправил по указанному адресу патрульный экипаж.

Ближайший милицейский «бобик» патрульно-постовой службы находился возле Манежа. Экипаж состоял из трех сотрудников - рядового, сержанта и старшего сержанта милиции. Старший наряда принял по рации вызов дежурного. Тот изложил ситуацию и отдал приказ незамедлительно выехать на улицу Маскавас и, сообразуясь с обстановкой, принять меры. С момента звонка в дежурную часть прошло четыре минуты.

Дом представлял собой обычную девятиэтажку. Действительно, на третьем этаже в квартире горел свет. Но балкон был пуст. Вероятно, злоумышленник еще оставался в квартире. Оставив рядового дежурить под балконом, чтобы отрезать пути вероятного отступления непрошеного гостя, старший сержант воспользовался лифтом, отправив своего подчиненного сержанта подниматься по лестнице.

На лестничной площадке третьего этажа старшего наряда встретила женщина, сообщив, что незнакомец смирно сидит на кухне и у него течет кровь. «Что за чудак, - подумал патрульный, - зачем он в чужой дом ввалился - чтобы на табуретке посидеть? Наверное, мы приехали на ложный вызов: в квартире находится больной или пьяный". Но «больной» ошарашил милиционера, сообщив, что там, наверху, только что убили человека.

Было видно, что не врал, так как мужчина весь дрожал. К тому же у него из уха прямо на воротник рубашки текла кровь. Вероятно, его самого ударили. Тем временем в квартиру вошел сержант, доложив, что никого подозрительного на лестнице не увидел. И пришел он как раз кстати. Надо было подняться этажом выше и прояснить обстановку. В этот момент незнакомец стал что-то путанно говорить о грабителях, которые ворвались в его квартиру. Но снимать с него показания не было времени.

В квартире, расположенной этажом выше, царила гробовая тишина. В полном соответствии с современными детективными сериалами входная дверь была распахнута, что означало, что в жилище было совершено убийство. Действительно, в комнате спиной вверх лежал человек. Под ним была лужа крови, а в спине торчал охотничий нож. Было видно, что убийство произошло только что.

Старший сержант понимал, что время работает на преступников, а следы с каждой минутой остывают. Поэтому он доложил обстановку и стал допрашивать свидетеля. Тот оказался хозяином квартиры и заявил, что чудом спасся, выпрыгнув из окна квартиры на четвертом этаже на балкон третьего.

Потерпевший заявил, что грабителей было трое. Они ворвались в квартиру с ножами. И когда злоумышленники стали делить добычу, между ними завязался спор, закончившийся поножовщиной. Но хозяин слышал, что грабители спешили на поезд Рига - Москва, до отправления которого оставалось восемь минут.

Драма в поезде

Надо было действовать без промедления. Последовал звонок дежурному транспортной милиции. Тот схватил ручку и стал быстро, с сокращениями что-то записывать. В это время в «дежурку» вошел оперуполномоченный капитан милиции Вячеслав. Ему и предстояло поставить точку в этом деле.

Он машинально бросил взгляд на часы. До отправления поезда оставалось две минуты. Схватил листок бумаги с каракулями, написанными дежурным. Ничего, что данные не были записаны в журнале происшествий, пусть дежурный потом по памяти запишет. А для Вячеслава это было единственной ниточкой. Он только успел крикнуть, чтобы ему обеспечили поддержку в Резекне. Тогда границы еще не было, и в этом городе московский поезд стоял довольно долго, так как у него менялся локомотив.

В Крустпилсе стоянка была всего лишь две минуты, и здесь особо рассчитывать на помощь извне было нечего. Когда оперативник выскочил на перрон, поезд уже тронулся. И он устремился его догонять только с одной мыслью: лишь бы успеть зацепиться за последний вагон.

Тем временем уже была поставлена в известность резекненская милиция. А Вячеслав, отдышавшись, разбирал данные с записки дежурного. Итак, преступников было двое. Средних лет. Вооружены ножами. С места преступления скрылись. А вдруг они попытаются покинуть поезд? Надо было действовать без промедления и узнать у проводников, кто в их вагоны садился перед самым отправлением или даже на ходу.

Оперативник пошел по вагонам. В восьмом вагоне было купе начальника поезда. Он стал вызывать своих подчиненных. Рассказ одной проводницы Вячеслава заинтересовал особенно. Выяснилось, что где-то через десять минут после отправления к ней пришли двое мужчин. Правда, билетов у них было три.

Интуиция Вячеславу подсказывала, что это они. Но это надо было проверить и подготовиться к возможному задержанию. Свои силы он оценивал трезво, знал, что один не справится. Но на помощь пришел начальник поезда, выделив двух проводников покрепче. Их разместили в седьмом и девятом вагонах, чтобы перекрыть пути возможного отхода преступников. Но перед этим надо было убедиться, что это действительно подозреваемые.

Однако требовался предлог для проверки. И он нашелся. Мужчины в нарушение всех правил курили в купе. Бригадир сделал им замечание, а оперативник стал осматривать купе. На столике было несколько магнитофонов, а все багажные отделения были заставлены доверху набитыми спортивными сумками. На столе лежали три паспорта. Пассажиры объяснили, что лишний документ принадлежал другу, который отстал от поезда. Позже выяснилось, что именно его убили в той самой квартире.

Вячеслав твердо решил, что это они - те самые грабители. Надо было держать их под наблюдением до прибытия поезда в Резекне. Оперативник разместился в служебном купе и двери раскрыл так, чтобы было видно, кто пойдет по коридору. Но подозреваемые все это время оставались в своем купе.

При подъезде к Резекне Вячеслав уже заметил своих коллег на перроне. Он открыл окно и высунулся по пояс. Дал знак, что именно в его вагоне едут разыскиваемые пассажиры, и поднял один палец, указав, что они находятся в первом купе. И резекненцы сработали профессионально. Преступников взяли спящими, и они даже не успели оказать сопротивление.

Именно они и ограбили ту самую квартиру в Кенгарагсе, откуда сбежал через балкон ее владелец. Но в процессе дележа добычи возник спор, который и закончился поножовщиной и убийством. За грабеж и убийство обвиняемых - кстати, неоднократно судимых - приговорили одного (который непосредственно нанес удар) к 14, а второго к 12 годам лишения свободы.

Александр ВАЛЬТЕР