С 1 марта ставки акцизного налога на алкогольные напитки выросли; насколько они подорожают?

В субботу, 1 марта, все коммерсанты, участвующие в обороте алкогольных напитков, должны провести инвентаризацию запасов, до 17 марта - произвести расчет разницы акцизного налога и предоставить соответствующую информацию в электронную систему декларирования (EDS), а к 14 апреля - внести эту разницу в госбюджет.

По расчетам СГД, повышение акцизного налога может привести к следующему увеличению розничных цен:

- на вино (0,75 л) - на 0,11 евро, включая НДС

- на ферментированные напитки, наподобие сидра (до 6%) для объема 0,5 л - на 0,04 евро, включая НДС

- на водку (0,7 л, 40%) - на 0,32 евро, включая НДС

- на пиво (0,5 л, 4,8%) - на 0,02 евро, включая НДС.

Подробная информация и материалы о проведении инвентаризации акцизных товаров доступны на сайте СГД в разделе Nodokļi - Akcīzes nodoklis - Informatīvie un metodiskie materiāli - Par akcīzes preču inventarizāciju, nodokļa starpības summas aprēķināšanu saistībā ar nodokļa likmju maiņu.