Председатель наблюдательного совета комиссии Алда Озола в интервью Латвийскому радио пояснила, что это связано с отключением энергосистемы Балтии от российской энергосистемы. Изменения обязывают получателей балансирующих услуг покрывать расходы на поддержание балансирующих мощностей.

«Если посмотреть, что это означает на практике, то если вы используете 100 киловатт-часов электроэнергии в месяц в квартире, то повышение составит около 50 центов в месяц», - пояснила Озола.

Она подчеркнула, что теперь нам придется самим обеспечивать поддержание фреквенции в электросетях за счет мощностей стран Балтии, что потребует дополнительных средств, но в то же время это означает, что мы больше не будем зависеть от России. Таким образом, это также вопрос безопасности Латвии.