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С 1 июля электричество заметно подорожает: бизнесмен

© LETA 11 февраля, 2025 07:51

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Синхронизация энергосистем Балтии с Европой — абсолютно правильный шаг, но издержки десинхронизации коснутся всех, и с июля в платежах за электроэнергию будут введены два новых компонента, заявил в интервью агентству LETA председатель правления AJ Power Робертс Самтиньш.

Он пояснил, что после синхронизации электросети с Европой у AS «Augstsprieguma tīkls» (AST) возникнут расходы, связанные с поддержанием резервных мощностей. В соответствии с нормативными актами расходы за это планируется переложить на конечных потребителей через торговцев электроэнергией. Таким образом, с 1 июля в оплату электроэнергии будут введены две новые составляющие.

Среди прочего, Самтиньш указал, что один тариф будет применяться ко всему потреблению электроэнергии и составит примерно три евро за мегаватт-час (МВт-ч). Второй, в свою очередь, будет применяться к торговцам электроэнергией и будет равен размеру их дисбаланса, или разнице между запланированным и фактическим объемом электроэнергии, переданной в систему или полученной из нее за определенный интервал, который создаст каждый торговец. Это может составить около 40 евро за МВт·ч для каждого блока дисбаланса.

«Эти расходы будут переложены на конечных потребителей через трейдеров, поэтому издержки десинхронизации коснутся всех», — сказал Самтиньш.

Он пояснил, что расходы придется компенсировать в любом случае, поэтому так или иначе они все равно дойдут до населения.

«Синхронизация энергосистем Балтии с Европой — абсолютно правильный шаг, и связанные с ним расходы неизбежны. Вопрос в том, как они будут покрыты», — сказал Самтиньш, указав, что есть два варианта.

По его словам, одним из вариантов является полное включение их в тариф AST, а это значит, что его придется увеличить как минимум вдвое. В дальнейшем они также будут переданы любому потребителю электроэнергии по тарифу «Sadales tīkla». Второй вариант — переложить эти издержки на конечных потребителей не через тариф AST, а через торговцев электроэнергией, возможно, как-то смягчив ощущение роста затрат, и выбор этого варианта был политическим решением, заявил председатель правления «AJ Power».

«Мы и другие торговцы электроэнергией критиковали эту модель, поскольку она создает для нас высокий уровень неопределенности, поскольку некоторые издержки еще точно не известны, а переходный период довольно короткий, а контракты на торговлю электроэнергией обычно заключаются на год. Также неизбежно придется объяснять, почему растут платежи, и это ляжет на плечи торговцев электроэнергией, а не AST или «Sadales tīkla»», — сказал Самтиньш.

На вопрос о том, означает ли это, что все, кто имеет выровненные или фиксированные платежи, должны ожидать, что в какой-то момент в их договоры купли-продажи электроэнергии будут внесены изменения и размер платы изменится, Самтиньш пояснил, что вносить изменения в договоры, скорее всего, не потребуется, поскольку правила предусматривают возможность включения этих расходов в счет конечного потребителя. «В счетах будет отражена новая статья — поддержание резервных мощностей», — сообщил глава AJ Power.

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