Ryanair удвоит бонусы сотрудникам за «слишком большие» сумки: пассажиров ждут новые штрафы

Глава авиакомпании Майкл О’Лири на пресс-конференции в Лондоне заявил, что «ни в коем случае не извиняется» за ужесточение контроля. «Я хочу, чтобы наши сотрудники ловили тех, кто пытается обмануть систему», — сказал он. По его словам, удивительно, что многие до сих пор думают, будто смогут пронести крупные рюкзаки незамеченными.

Для пассажиров это означает дополнительные расходы: если слишком большая сумка обнаружена у выхода на посадку, её придётся сдать в багаж за доплату до 87 евро. Минимальный тариф Ryanair по-прежнему включает лишь одну маленькую сумку, которую можно разместить под сиденьем впереди.

О’Лири отметил, что ежегодно около 200 тысяч пассажиров оплачивают сборы за превышение норм именно у гейтов. При этом за последний год авиакомпания перевезла 200 миллионов клиентов. «Мы управляем очень эффективной и дешёвой авиакомпанией и не позволим никому становиться у нас на пути», — подчеркнул руководитель Ryanair.