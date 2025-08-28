Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ryanair удвоит бонусы сотрудникам за «слишком большие» сумки: пассажиров ждут новые штрафы

Редакция PRESS 28 августа, 2025 09:41

Мир 0 комментариев

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о повышении бонусов своим сотрудникам за выявленных пассажиров с превышением норм ручной клади. С ноября вознаграждение персоналу у выходов на посадку увеличат с 1,50 до 2,50 евро за каждую изъятую сумку, при этом месячный лимит премий будет отменён.

Глава авиакомпании Майкл О’Лири на пресс-конференции в Лондоне заявил, что «ни в коем случае не извиняется» за ужесточение контроля. «Я хочу, чтобы наши сотрудники ловили тех, кто пытается обмануть систему», — сказал он. По его словам, удивительно, что многие до сих пор думают, будто смогут пронести крупные рюкзаки незамеченными.

Для пассажиров это означает дополнительные расходы: если слишком большая сумка обнаружена у выхода на посадку, её придётся сдать в багаж за доплату до 87 евро. Минимальный тариф Ryanair по-прежнему включает лишь одну маленькую сумку, которую можно разместить под сиденьем впереди.

О’Лири отметил, что ежегодно около 200 тысяч пассажиров оплачивают сборы за превышение норм именно у гейтов. При этом за последний год авиакомпания перевезла 200 миллионов клиентов. «Мы управляем очень эффективной и дешёвой авиакомпанией и не позволим никому становиться у нас на пути», — подчеркнул руководитель Ryanair.

Это не трагедия, это катастрофа! Председатель «Крестьянского сейма» о ситуации с урожаем в стране

Важно 09:54

Важно 0 комментариев

Латвийские фермеры переживают критический момент: по словам председателя правления организации «Крестьянского сейма» Юриса Лаздиньша, нынешнее положение в сельском хозяйстве «не просто трагическое, а катастрофическое».

Россия нанесла крупнейший удар по Киеву после встречи Трампа и Путина на Аляске: 8 убитых

Важно 09:54

Важно 0 комментариев

Масштабная атака российских беспилотников и ракет на украинскую столицу унесла жизни восьми человек, более двадцати получили ранения. Среди погибших — ребёнок. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленскошл. По его словам, люди до сих пор могут находиться под завалами разрушенных домов.

Ежедневки три раза в неделю? Минсообщений хочет урезать доставку прессы

Печатная пресса 09:42

Печатная пресса 0 комментариев

В ходе встречи представителей Министерства сообщения и Латвийской ассоциации издателей обсуждалась возможность с 2027 года перейти на доставку подписной прессы три раза в неделю, чтобы уменьшить нагрузку на госбюджет, сообщили в министерстве.

Бурелом в лесах и засорившиеся канавы: жители Юрмалы требуют навести порядок с мелиорацией

Новости Латвии 09:41

Новости Латвии 0 комментариев

Прошел уже год после разрушительного урагана, особенно сильно ударившего по Юрмале, но жители Кемери продолжают испытывать беспокойство перед новыми возможными ударами стихии. Несмотря на то, что городская администрация обещала навести порядок с мелиорационными системами, после каждого прогноза сильных дождей у людей возникает страх повторного затопления.

«Быть или не быть?» Конституционный суд решит судьбу игорных залов в Риге

Важно 09:27

Важно 0 комментариев

По заявлению трёх коммерческих обществ Конституционный суд (КС) возбудил дело об ограничениях организации азартных игр в Риге. 

Лето вернётся на один день: в Латвии до +23 и без дождя

Важно 09:27

Важно 0 комментариев

В четверг в Латвии ожидается тёплая погода: воздух прогреется до +18…+23 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

