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Ryanair потребовала ввести новые правила по части алкоголя в аэропортах Европы: не всем они понравятся

Редакция PRESS 15 января, 2025 11:24

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Авиакомпания Ryanair требует от европейских властей ввести ограничение на два алкогольных напитка в аэропортах (два пива, бокала вина или две рюмки более крепкого алкоголя). Эти меры призваны не дать пассажирам напиться перед посадкой в самолет, сообщает The Guardian.

Авиакомпании и так оставляют за собой право отказать в посадке любому пассажиру, который, по их мнению, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако Ryanair теперь хочет, чтобы аэропорты требовали предъявлять посадочные талоны при покупке алкоголя в барах и пабах аэропорта, как это делается в магазинах дьюити-фри.

«Мы не понимаем, почему пассажиры в аэропортах не могут ограничиться двумя алкогольными напитками, используя посадочный талон точно так же, как они ограничивают продажу в дьюти-фри, поскольку это привело бы к более безопасному и качественному поведению пассажиров на борту самолета, а также к более безопасному путешествию для пассажиров и экипажей по всей Европе», - заявила авиакомпания.

«Во время задержек рейсов пассажиры употребляют избыточное количество алкоголя в аэропортах без каких-либо ограничений на покупку или потребление», - добавили в авиакомпании.

В этом месяце Ryanair подала иск на 15 000 евро к неизвестному пассажиру, пытаясь возместить расходы, связанные с перенаправлением рейса Дублин-Лансароте в Порту в апреле прошлого года.

В своем иске против этого человека, который рассматривается в ирландских судах, авиакомпания требует 7 000 евро за расходы на гостиницу для 160 пассажиров и членов экипажа, 2 500 евро за посадку и обслуживание в португальском аэропорту и 1 800 евро за замену экипажа из-за ограничений по количеству летных часов. Ryanair также требует от пассажира возместить 800 евро за превышение расходов на топливо, 750 евро за потерю продаж в полете и 2500 евро за судебные издержки в Португалии.

Авиакомпания заявила: «Все эти расходы не имели бы место, если бы этот деструктивный пассажир не заставил изменить направление полета в Порту». «Настало время, чтобы власти ЕС приняли меры по ограничению продажи алкоголя в аэропортах», - говорится в сообщении.

 

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