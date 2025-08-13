Рядом с нами: «планирование применения» ядерного оружия и «Орешника» отработают на российско-белорусских учениях

-Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим, — добавил Хренин.

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут в Белоруссии с 12 по 16 сентября. В них, как ожидается, примут участие порядка 13 тысяч человек.