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Рвота, понос, температура: 80 баскетболистов разных стран подхватили в Латвии неизвестную болезнь

Редакция PRESS 22 мая, 2025 07:45

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Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) зарегистрировал 81 случай заболевания среди участников международного молодёжного баскетбольного турнира Best Baltic Basketball League в Вентспилсе, подтвердила агентству LETA представитель SPKC Илзе Удре.

В молодёжном баскетбольном турнире Best Baltic Basketball League, который проходил с 9 по 11 мая в баскетбольном зале Олимпийского центра "Вентспилс", приняли участие 16 команд — около 200 участников из разных стран.

Заболевание было зафиксировано у участников команд из четырёх стран — Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии.

Симптомы заболевания наблюдались как у взрослых, так и у детей: рвота, диарея, тошнота и повышенная температура. Большинство случаев были лёгкой формы. Два заболевших обратились в Консультативный центр по спортивной медицине для детей и молодёжи, но госпитализация не потребовалась.

Эпидемиологическое расследование и тестирование начались уже 12 мая, на данный момент проверки в основном проводились среди участников из Латвии. Также в процесс вовлечены Продовольственно-ветеринарная служба и Инспекция здравоохранения, которые проверяют возможные источники заражения.

Точный источник заболевания пока не подтверждён, однако предварительные результаты расследования указывают на возможного общего поставщика питания как объединяющий фактор среди заболевших.

Расследование продолжается, и ответственные службы обещают предоставить более подробную информацию, как только будут доступны результаты лабораторных анализов.

Как сообщалось, в апреле в Латвии наблюдалась вспышка заболеваний, связанных с инфекцией E. coli. В Детскую больницу поступили более 30 детей.

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