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Русскоязычные чаще других становятся жертвами телефонных мошенников: Рукс (1)

© Lsm.lv 12 сентября, 2024 13:45

Новости Латвии 1 комментариев

Чаще других от действий телефонных мошенников страдают русскоязычные жители Латвии. Об этом заявил глава Госполици Армандс Рукс. Он отметил, что нередко злоумышленники используют голоса родственников своих жертв, сообщает rus.lsm.lv. 

Глава Госполиции Армандс Рукс сказал, что чаще всего от телефонных мошенников страдают именно русскоязычные жители: «Потому что мошенники, в основном, русскоговорящие, не местные. За последнее время у нас было несколько арестов, за последние пару недель арестовали четверых граждан Украины, у которых нет вида на жительство. Границы Евросоюза и Шенгенской зоны открыты, и эти люди приезжают и совершают преступления».

Некоторые мошенники выбирают менее изощрённые схемы. И представляются работниками полиции.

«Они рассказывают, что один из их родственников попал в аварию. Зачастую это ДТП, в котором виновник — родственник. Один из вариантов, это легенда о продажном полицейском, который готов не возбуждать уголовное дело, если вы ему заплатите наличными. Мошенники пытаются держать человека на связи, тем временем другой мошенник, приходит за этими средствами. А люди отдают, в основном, пожилые люди», - признал шеф полиции.

Попыток выманить мошенническим образом деньги становится больше. С начала года жители Латвии отдали телефонным аферистам уже почти 5,5 млн евро. Поэтому, предупредите своих пожилых родственников.

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Комментарии (1) 28 реакций
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