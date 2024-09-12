Глава Госполиции Армандс Рукс сказал, что чаще всего от телефонных мошенников страдают именно русскоязычные жители: «Потому что мошенники, в основном, русскоговорящие, не местные. За последнее время у нас было несколько арестов, за последние пару недель арестовали четверых граждан Украины, у которых нет вида на жительство. Границы Евросоюза и Шенгенской зоны открыты, и эти люди приезжают и совершают преступления».

Некоторые мошенники выбирают менее изощрённые схемы. И представляются работниками полиции.

«Они рассказывают, что один из их родственников попал в аварию. Зачастую это ДТП, в котором виновник — родственник. Один из вариантов, это легенда о продажном полицейском, который готов не возбуждать уголовное дело, если вы ему заплатите наличными. Мошенники пытаются держать человека на связи, тем временем другой мошенник, приходит за этими средствами. А люди отдают, в основном, пожилые люди», - признал шеф полиции.

Попыток выманить мошенническим образом деньги становится больше. С начала года жители Латвии отдали телефонным аферистам уже почти 5,5 млн евро. Поэтому, предупредите своих пожилых родственников.