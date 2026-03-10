Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пн, 23. Марта
Русские, индусы и украинцы: иностранцы, которые чаще всех попадают в ДТП (1)

Редакция PRESS 10 марта, 2026 17:46

ЧП и криминал

В прошлом году среди граждан третьих стран ДТП в Латвии чаще совершали граждане России, Индии и Украины, сообщил во вторник в подкомиссии Сейма по внутренней безопасности директор департамента дорожной инфраструктуры Министерства сообщения Талливалдис Вецтиранс.

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 975 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан третьих стран. Больше всего ДТП произошло с участием граждан России - 327, на втором месте граждане Индии - 160 ДТП, на третьем - граждане Украины - 146 ДТП.

Граждане Узбекистана попали в 111 аварий, Белоруссии - в 97, Пакистана - в 35. В прошлом году наибольшее количество ДТП с пострадавшими произошло с участием граждан России - 56, Индии - 27 и Узбекистана - 22.

Вецтиранс также сообщил, что большинство водительских прав третьих стран в Латвии в прошлом году обменяли граждане Великобритании - 594 случая, граждане Индии - 308 случаев, граждане России - 231 случай, граждане Украины - 101 случай и граждане Узбекистана - 60 случаев.

В настоящее время водитель, приехавший в Латвию из-за границы и находящийся в стране более одного года, должен обменять водительские права в установленном порядке, за исключением случаев, когда речь идет о стране ЕС и других случаев, предусмотренных законом.

В настоящее время рассматривается предложение о том, что водитель, имеющий водительские права иностранного государств и получивший в Латвии вид на жительство или долгосрочную визу, должен обменять водительские права в течение девяти месяцев со дня получения вида на жительство или долгосрочной визы.

Комментарии (1)
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

