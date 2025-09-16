Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мэры городов: Минфин нас кинул по деньгам, хоть ложись да помирай

Редакция PRESS 16 сентября, 2025 18:19

Во вторник на заседании комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям руководители нескольких самоуправлений обвинили Министерство финансов в невыполнении обещаний и потребовали открытого соглашения о том, какие функции могут остаться невыполненными или качество каких услуг снизится.

Председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис рассказал комиссии о ситуации с разработкой бюджета самоуправлений на следующий год.

Каминскис напомнил, что в прошлом году была достигнута договоренность о том, что самоуправления получат компенсацию для смягчения последствий налоговой реформы, и самоуправления на это рассчитывают. Это соглашение было достигнуто для трехлетнего бюджетного плана.

Однако в этом году неожиданно появилась информация о том, что самоуправления не получат в следующем году запланированную компенсацию в размере 58 миллионов, и что это сокращение будет включено в сокращение расходов государственного бюджета и составит треть от запланированной экономии.

Каминскис выразил сожаление, что на государство больше нельзя положиться.

Депутат от оппозиции Угис Митревицс (Национальное объединение) обратил внимание на то, что бюджет самоуправлений составит одну пятую часть общего государственного бюджета, а доля самоуправлений в сокращении бюджета - одну треть. Такая пропорция неправильна, считает он.

Мэр Валмиеры Янис Байкс выступил с очень эмоциональной речью. Он подчеркнул, что настало время открыто сказать, что именно самоуправления могут делать с меньшим качеством и требованиями.

С 2022 года налоговые поступления в самоуправление Валмиеры увеличатся на семь миллионов евро, но это покроет лишь часть возросших расходов, например, на образование. Кроме того, в Валмиере больше не могут закрываться школы, потому что количество школьников в самоуправлении растет.

В Валмиере открыто семь новых заводов, регион развивается экономически, но все эти меры ведут самоуправление к банкротству. В сложившейся ситуации ему выгоднее ничего не делать, не развиваться, потому что это позволяет сохранить средства на выполнение существующих функций.

Мэр Валмиеры добавил, отметил, что скоро в Валмиерском крае будет всего три пункта Государственной пожарно-спасательной службы на 3 000 квадратных километров. Самоуправление уже содержит восемь добровольных пожарных бригад.

Кроме того, есть волостные центры, в которых нет общественного транспорта, сказал Байкс, призвав к четкому соглашению о том, какие обязанности самоуправлений могут быть сокращены.

Представитель Минфин Инта Комисаре возразила на это, что ситуация для самоуправлений выглядит не так уж мрачно. Как в следующем году, так и в последующие годы прогнозируется увеличение налоговых поступлений.

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

