Мэры городов: Минфин нас кинул по деньгам, хоть ложись да помирай

Председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис рассказал комиссии о ситуации с разработкой бюджета самоуправлений на следующий год.

Каминскис напомнил, что в прошлом году была достигнута договоренность о том, что самоуправления получат компенсацию для смягчения последствий налоговой реформы, и самоуправления на это рассчитывают. Это соглашение было достигнуто для трехлетнего бюджетного плана.

Однако в этом году неожиданно появилась информация о том, что самоуправления не получат в следующем году запланированную компенсацию в размере 58 миллионов, и что это сокращение будет включено в сокращение расходов государственного бюджета и составит треть от запланированной экономии.

Каминскис выразил сожаление, что на государство больше нельзя положиться.

Депутат от оппозиции Угис Митревицс (Национальное объединение) обратил внимание на то, что бюджет самоуправлений составит одну пятую часть общего государственного бюджета, а доля самоуправлений в сокращении бюджета - одну треть. Такая пропорция неправильна, считает он.

Мэр Валмиеры Янис Байкс выступил с очень эмоциональной речью. Он подчеркнул, что настало время открыто сказать, что именно самоуправления могут делать с меньшим качеством и требованиями.

С 2022 года налоговые поступления в самоуправление Валмиеры увеличатся на семь миллионов евро, но это покроет лишь часть возросших расходов, например, на образование. Кроме того, в Валмиере больше не могут закрываться школы, потому что количество школьников в самоуправлении растет.

В Валмиере открыто семь новых заводов, регион развивается экономически, но все эти меры ведут самоуправление к банкротству. В сложившейся ситуации ему выгоднее ничего не делать, не развиваться, потому что это позволяет сохранить средства на выполнение существующих функций.

Мэр Валмиеры добавил, отметил, что скоро в Валмиерском крае будет всего три пункта Государственной пожарно-спасательной службы на 3 000 квадратных километров. Самоуправление уже содержит восемь добровольных пожарных бригад.

Кроме того, есть волостные центры, в которых нет общественного транспорта, сказал Байкс, призвав к четкому соглашению о том, какие обязанности самоуправлений могут быть сокращены.

Представитель Минфин Инта Комисаре возразила на это, что ситуация для самоуправлений выглядит не так уж мрачно. Как в следующем году, так и в последующие годы прогнозируется увеличение налоговых поступлений.