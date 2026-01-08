Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рубио полетит в Данию, чтобы обсудить вопрос о приобретении Гренландии

Euronews 8 января, 2026 10:35

Мир 0 комментариев

Напряжённость в отношениях с членами НАТО усилилась после того, как во вторник Белый дом заявил, что "американские вооруженные силы - это всегда вариант". Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее предупредила, что захват Гренландии будет означать конец НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио объявил в среду о планах встретиться на следующей неделе с датскими официальными лицами, чтобы обсудить интерес администрации Трампа к Гренландии.

На этой неделе президент США Дональд Трамп удвоил усилия по продавливанию этой идеи, Белый дом даже отказался исключить возможность применения военной силы для захвата арктического острова, самоуправляемой территории Дании.

Марко Рубио заявил журналистам, что "приобретение" Гренландии "было намерением президента с самого начала", добавив, что "он не первый руководитель США, который рассматривал или рассматривает возможность приобретения острова".

Дания и Гренландия добивались встречи после того, как Трамп и его советники в последние дни вновь заявили о желании контролировать остров. Это усилило опасения после беспрецедентной военной операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Рубио провёл на Капитолийском холме брифинг с членами Сената и Палаты представителей США. Вопросы законодателей касались не только захвата Мадуро, но и недавних комментариев Трампа о Гренландии. Госсекретарь не стал напрямую отвечать на вопрос о том, готова ли администрация Трампа рисковать альянсом НАТО, потенциально прибегая к военному варианту в отношении острова.

'Приобрести', а не оккупировать?

"Я здесь не для того, чтобы говорить о Дании или военном вмешательстве, я встречусь с ними на следующей неделе, тогда мы и поговорим", - заявил Рубио журналистам, добавив, что каждый президент сохраняет возможность устранять угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов военными средствами.

Трамп утверждает, что Соединенным Штатам необходимо контролировать крупнейший в мире остров, чтобы обеспечить государственную безопасность перед лицом растущих угроз со стороны Китая и России в Арктике.

Рубио заявил избранной группе законодателей, что администрация намерена в конечном итоге "приобрести" Гренландию, а не использовать военную силу.

По словам анонимного источника, эти замечания, о которых впервые сообщила газета The Wall Street Journal, были сделаны в ходе секретного брифинга на Капитолийском холме в понедельник вечером.

Лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании присоединились к заявлению датского премьер-министра во вторник, подтвердив, что богатый минералами остров, который охраняет арктические и североатлантические подступы к Северной Америке, "принадлежит народу Гренландии".

 

Интерес к вакцинации от гриппа снизился: а пик эпидемии еще не пройден

Новости Латвии 12:18

Новости Латвии 0 комментариев

Вакцины от гриппа доступны, и кабинеты вакцинации могут их заказать, однако с началом эпидемии гриппа интерес пациентов к вакцинации значительно снизился, сообщила агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Ницмане-Айшпуре.

Вакцины от гриппа доступны, и кабинеты вакцинации могут их заказать, однако с началом эпидемии гриппа интерес пациентов к вакцинации значительно снизился, сообщила агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Ницмане-Айшпуре.

Не смогли принять бюджет: глава Адажской краевой думы ушла в отставку

Новости Латвии 12:07

Новости Латвии 0 комментариев

Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.

Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Основатели движения «Без партий» раскололись: «Латвияс авизе»

Новости Латвии 11:45

Новости Латвии 0 комментариев

Движение "Без партий", о создании которого в ноябре прошлого года заявил режиссер Алвис Херманис, в начале этого года уже раскололось: о выходе из него заявили сам Херманис и его единомышленник Язепс Башко.

Движение "Без партий", о создании которого в ноябре прошлого года заявил режиссер Алвис Херманис, в начале этого года уже раскололось: о выходе из него заявили сам Херманис и его единомышленник Язепс Башко.

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

«И в латвийских портах работают такие «теневые суда»: Колс

Важно 11:43

Важно 0 комментариев

«Все это связано с растущей ролью Китая в мире. Администрация Трампа заявила, что Европа должна больше делать в области обороны, США больше не хотят быть тут старшим братом, поскольку фокус будет направлен на Тихоокеанский регион. Все это связано как с вопросами мировой торговли, так и с вопросами безопасности. Тот, кто контролирует моря, контролирует мир. И Китай это делает», - заявил в интеравью «Неаткариге» член комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Нацобединение), комментируя операцию США по захвату Николаса Мадуро и танкера "теневого флота" России. Далее – основные тезисы.

«Все это связано с растущей ролью Китая в мире. Администрация Трампа заявила, что Европа должна больше делать в области обороны, США больше не хотят быть тут старшим братом, поскольку фокус будет направлен на Тихоокеанский регион. Все это связано как с вопросами мировой торговли, так и с вопросами безопасности. Тот, кто контролирует моря, контролирует мир. И Китай это делает», - заявил в интеравью «Неаткариге» член комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Нацобединение), комментируя операцию США по захвату Николаса Мадуро и танкера "теневого флота" России. Далее – основные тезисы.

Самые невезучие: кто в Латвии понес самые большие убытки в 2025-ом?

Важно 11:33

Важно 0 комментариев

Не все богатые люди в прошлом году улучшили свое материальное положении. Были и те, кто понёс значительные убытки. Pietiek.com со ссылкой на журнал „Miljonārs” опубликовал топ самых невезучих предпринимателей. Приводим этот текст в переводе.

Не все богатые люди в прошлом году улучшили свое материальное положении. Были и те, кто понёс значительные убытки. Pietiek.com со ссылкой на журнал „Miljonārs" опубликовал топ самых невезучих предпринимателей. Приводим этот текст в переводе.

