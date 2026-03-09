На торги выставляется 100% капитала предприятия. Стартовая цена пакета составляет 1 460 000 евро. Аукцион продлится месяц и завершится 7 мая в 13:00. Организатором торгов выступает компания «Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor».

Решение о продаже было принято 20 февраля 2024 года Думой Даугавпилса, которая постановила прекратить участие самоуправления в капитале предприятия. При принятии решения учитывались рекомендации Совета по конкуренции, а также выводы аудита Государственного контроля о необходимости переоценки участия муниципалитетов в принадлежащих им компаниях.

В документах отмечается, что самоуправления должны регулярно проверять целесообразность участия в капитальных обществах и избегать коммерческой деятельности, не связанной напрямую с их функциями.

Уставный капитал «Daugavpils autobusu parks» составляет 5 032 413 евро. Он разделён на 5 032 413 долей, номинальная стоимость каждой — 1 евро.

Муниципалитет предлагает инвесторам приобрести предприятие полностью. Кто станет новым владельцем компании, станет известно после завершения торгов в мае.