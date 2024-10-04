Розетки давно проверяли? Всё больше латвийцев бьёт током

Внимание на электробезопасность

Как сообщает предприятие Sadales tIkls, в августе нынешнего года в Латвии от воздействия электрического тока пострадали 12 человек, в том числе 14-летняя девочка и пятилетний мальчик. И это достаточно тревожная тенденция.

Так, за 2023 год было зафиксировано 39 электротравм (27 — у взрослых, причем две с летальным исходом, и 12 — у детей). А если сравнивать с 2022 годом, то число детских травм удвоилось: шесть в 2022-м и 12 — в 2023-м.

Главные причины детских электротравм остаются неизменными: прикосновение к оголенным проводам и засовывание мелких предметов в розетки. Но и у взрослых причины одни и те же: это применение электрооборудования вблизи воды, использование поврежденной техники, проводов или розеток, проведение ремонтных работ при неотключенном напряжении.

Вот несколько примеров. Девочка-подросток коснулась поврежденного провода, а маленький мальчик получил электротравму из-за находящегося рядом с бассейном электрического удлинителя. Взрослая женщина косила траву у дома — она получила ожоги, наехав электрокосилкой на удлинитель. Также пострадал 29-летний мужчина: он устанавливал дома электроплиту, не отключив питание.

«Мы не видим и не чувствуем запаха электричества, не можем ощутить его присутствие. Когда мы его чувствуем, это означает, что электротравма уже получена. Мы слишком привыкли к постоянному присутствию электричества в повседневной жизни, из-за чего у нас может сложиться ложное чувство безопасности», — заявил руководитель учебного центра Sadales tIkls Артурс Шматс. Чтобы прервать эту мрачную статистику, Шматс призывает все семьи Латвии ответственно относиться к электробезопасности и передавать соответствующие знания детям.

Но если взрослые способны защитить себя от потенциальной электротравмы, то безопасность детей зависит в первую очередь от действий родителей: не остаются ли дети без присмотра возле электрических устройств, обеспечена ли в доме безопасная среда и знакомятся ли дети с принципами электробезопасности по мере взросления.

Младшему ребенку, пострадавшему от электротравмы, было всего около двух месяцев. Он задел электрические провода в квартире и с травмами был доставлен в больницу. Другой ребенок получил электротравму, пытаясь засунуть ножницы в розетку, еще один — вытаскивая из розетки поврежденную зарядку.

«Количество электротравм в Латвии после нескольких лет нисходящей тенденции, к сожалению, в прошлом году возросло. Особую тревогу вызывает то, что среди детей этот показатель увеличился вдвое. Дети чаще всего получают травмы, оставаясь без присмотра взрослых: провода и розетки, увы, привлекают их внимание. Поэтому рекомендация для родителей ради безопасности детей — позаботиться о розетках, выбрав решение с защитным механизмом или крышкой (либо с заглушками для розеток), а также следить за тем, чтобы детям не были доступны электрические провода, ненадежные розетки, электроприборы и зарядные устройства, подключенные к напряжению», — поясняет Артурс Шматс.

Что нужно знать?

В травматологии выделяют несколько видов электротравм. В зависимости от места получения повреждения она может быть природной (удар молнии), бытовой (контакт с напряжением электроприборов, техники), производственной (взаимодействие с источником тока, например — высоковольтным оборудованием).

Наиболее опасными являются общие электротравмы, когда высоковольтное электричество проходит через все тело, от макушки до пят. Они сопровождаются судорогами, рефлекторными нарушениями, изменением работы сердца, в исключительных ситуациях — остановкой дыхания.

Местные электротравмы появляются при коротком ударе тока в конкретную часть тела. Характеризуются образованием ожога эпидермиса, электроофтальмии, проникновением под кожу частиц расплавленного металла. Наличие металлических элементов на обуви, мокрая одежда усугубляют положение. При поражении женщин и мужчин одинаковой силой электротока у первых диагностируют более тяжелую форму травмы.

В тот момент, когда человека поражает током, он ощущает жжение, удар, происходит спазмирование мышц. После завершения воздействия электрического тока у пострадавшего наблюдаются признаки электротравмы со стороны центральной нервной системы: мышечная слабость, помутнение в глазах, потеря сознания.

Последующие проявления аналогичны состоянию при сотрясении мозга — головокружение, дезориентация, заторможенность и ограничение двигательной активности. У 30-40% пострадавших на поверхности кожи, в области входа и выхода электрического тока, образуются ожоги. Но отсутствие этой метки не говорит об исключении травмы. Внешне поражение электрическим током можно принять за обморок или сердечный приступ.

Первая помощь

Признаками поражения электрическим током в помещении являются судороги, падение, невозможность отпустить источник напряжения (провод, ручка или иная деталь электроприбора). Если человек взялся за находящуюся под напряжением часть оборудования, он может попасть под неотпускающий ток — электрический ток, вызывающий непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник.

Пострадавший не может разжать руку, в которой зажата токоведущая часть, и оказывается как бы прикованным к ней. Пострадавшего, попавшего под напряжение, нужно немедленно освободить от действия электрического тока, обесточив квартиру (отключить автоматический выключатель, рубильник и т. п.)

Если быстро обесточить помещение невозможно, то нужно принять меры предосторожности: надеть резиновые перчатки или обернуть свои руки сухой материей, надеть резиновые сапоги или положить себе под ноги сухие доски, стопку книг, резиновый коврик, в крайнем случае — свернутую сухую одежду.

Оттянуть пострадавшего от провода или же отбросить сухой палкой оборвавшийся конец провода от пострадавшего.

Оттягивать пострадавшего от провода рекомендуется за концы одежды одной рукой, вторую руку при этом держать за спиной, чтобы не допустить замыкания электрической цепи спасателем. К открытым частям тела прикасаться запрещается.

На улице признаками поражения электрическим током являются судороги и неожиданное падение. Но прежде чем приблизиться к пострадавшему, проверьте на расстоянии 8 м от него наличие оборванного или провисшего провода, касающегося земли, строений, деревьев, забора...

Нельзя приступать к оказанию помощи, не освободив пострадавшего от действия электрического тока! Если у вас есть подозрения, что травма прохожего может иметь электрическую природу, не приближайтесь нему.

Оказывать первую помощь пострадавшему вблизи оборванного провода можно только после отключения питания высоковольтной линии электропередачи.

Немедленно сообщите о несчастном случае по телефону службы спасения 112. Предупредите прохожих об опасности.

Соблюдайте правила безопасности

* Не подходите ближе чем на 8 метров к упавшим проводам, опорам электропередачи;

* не открывайте распределительные щитки, силовые шкафы, не трогайте руками оборудование, находящееся в них;

* не влезайте на опоры линий электропередачи, на крыши и внутрь трансформаторных подстанций;

* не ремонтируйте включенные в сеть электроприборы;

* не меняйте световые лампы при включенном выключателе, не прикасайтесь ко включенной световой арматуре мокрыми руками, влажными тряпками. Помните, что вода — прекрасный проводник электричества;

* не пользуйтесь электроприборами, имеющими видимые механические повреждения изоляции и рабочей части.

Александр ФЕДОТОВ