Рост ВВП замедлится, но зарплаты вырастут: экономисты пересмотривают прогноз для Латвии

Несмотря на то, что доходы жителей Латвии продолжают расти быстрее инфляции, жители страны предпочитают не спешить с расходами и откладывают средства «на чёрный день». По словам главного экономиста банка Карлиса Пургайлиса, осторожность латвийцев объясняется как геополитической ситуацией, так и нестабильностью глобальной экономики. Покупательская способность улучшилась, но потребительская активность по-прежнему сдержанна.

В то же время, как отмечают аналитики Citadele, рынок труда продолжает демонстрировать устойчивость. Банк прогнозирует, что средняя заработная плата в 2025 году вырастет примерно на 6%. Уровень безработицы останется близким к историческим минимумам и в конце следующего года составит 6,8%, а в 2026 году ожидается его небольшое снижение до 6,5%.

Citadele также ожидает дальнейшего снижения инфляции: в 2025 году этот показатель, по оценкам банка, будет на уровне 3,2% — это минимальное значение среди стран Балтии. Отдельные отрасли экономики могут получить поддержку за счёт более дешёвых кредитов: Европейский центральный банк, по прогнозам экспертов, снизит ключевую ставку ещё как минимум один раз, а EURIBOR стабилизируется на уровне 1,75–2%.

Главной угрозой для экономики эксперты по-прежнему считают неопределённость в мировой торговле, в частности, последствия возможных тарифных войн. Несмотря на умеренный рост, аналитики Citadele подчеркивают, что стабильный рынок труда и рост доходов населения остаются позитивными факторами для латвийской экономики в ближайшие годы.