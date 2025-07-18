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Рост ВВП замедлится, но зарплаты вырастут: экономисты пересмотривают прогноз для Латвии

© LETA 18 июля, 2025 16:13

Новости Латвии 0 комментариев

Экономисты банка "Citadele" снизили ожидания по темпам роста латвийской экономики: прогноз по увеличению ВВП в 2025 году сокращён до 1,4%. В марте банк предполагал более уверенное восстановление, однако новые оценки оказались скромнее на фоне слабого внутреннего спроса и общей неопределённости на мировых рынках.

Несмотря на то, что доходы жителей Латвии продолжают расти быстрее инфляции, жители страны предпочитают не спешить с расходами и откладывают средства «на чёрный день». По словам главного экономиста банка Карлиса Пургайлиса, осторожность латвийцев объясняется как геополитической ситуацией, так и нестабильностью глобальной экономики. Покупательская способность улучшилась, но потребительская активность по-прежнему сдержанна.

В то же время, как отмечают аналитики Citadele, рынок труда продолжает демонстрировать устойчивость. Банк прогнозирует, что средняя заработная плата в 2025 году вырастет примерно на 6%. Уровень безработицы останется близким к историческим минимумам и в конце следующего года составит 6,8%, а в 2026 году ожидается его небольшое снижение до 6,5%.

Citadele также ожидает дальнейшего снижения инфляции: в 2025 году этот показатель, по оценкам банка, будет на уровне 3,2% — это минимальное значение среди стран Балтии. Отдельные отрасли экономики могут получить поддержку за счёт более дешёвых кредитов: Европейский центральный банк, по прогнозам экспертов, снизит ключевую ставку ещё как минимум один раз, а EURIBOR стабилизируется на уровне 1,75–2%.

Главной угрозой для экономики эксперты по-прежнему считают неопределённость в мировой торговле, в частности, последствия возможных тарифных войн. Несмотря на умеренный рост, аналитики Citadele подчеркивают, что стабильный рынок труда и рост доходов населения остаются позитивными факторами для латвийской экономики в ближайшие годы.

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