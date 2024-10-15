Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Октября Завтра: Eda, Hedviga, Helvijs

Рост криптовалюты за последнее десятилетие привел к сильным изменениям в глобальной финансовой системе

Реклама 15 октября, 2024 13:00

Реклама

Attēls no unsplash.com

В последние годы, с введения биткоина в 2009 году до драматических колебаний цен и взрыва децентрализованного финансирования (DeFi), криптовалюты изменили подход физических лиц, предприятий и правительств к деньгам, инвестициям и финансовой инфраструктуре. Цена биткоина, которую часто рассматривают как барометр для более широкого рынка криптовалют, не только привлекла внимание всего мира, но и сыграла важную роль в выявлении разрушительного потенциала цифровых активов. Криптовалюты, поддерживаемые технологией блокчейн, децентрализуют контроль, демократизируют доступ и стимулируют новые волны финансовых инноваций.

Децентрализация: разрушение монополии центральных банков и финансовых учреждений

Децентрализованная природа Bitcoin устраняет необходимость в посредниках, таких, например, как банки, позволяя совершать одноранговые транзакции, которые могут осуществляться в любой точке мира.

Прикладное программное обеспечение децентрализованного финансирования (DeFi) продвинуло эту концепцию дальше. Платформы DeFi, которые часто работают на основе блокчейнов, таких как эфириум, позволяют пользователям заниматься кредитованием, займами, торговлей и инвестированием без посредников.

Вместо этого смарт-контракты - самоисполняющиеся контракты, основанные на заранее определенных условиях, — заменяют необходимость в банках или брокерах. Это может снизить затраты, повысить прозрачность процессов и предоставить пользователям полный контроль над своими финансовыми активами.

Децентрализуя финансы, криптовалюты открывают пользователям новые возможности по самостоятельному контролю над своими активами.

Финансовая доступность

Одним из важнейших способов, с помощью которых криптовалюта трансформирует глобальные финансы, является предоставление финансовых услуг тем, кто исторически был исключен из банковской системы. По данным Всемирного банка, около 1,4 миллиарда человек во всем мире до сих пор не охвачены банковскими услугами и не имеют доступа к традиционной банковской инфраструктуре. Криптовалюты предлагают решение, позволяющее любому, у кого есть доступ к Интернету, осуществлять платежи.

Криптовалютные кошельки позволяют лицам, находящимся в отдаленных регионах или в регионах с низкой банковской доступностью, хранить и переводить средства без использования банковского счета. Это особенно важно для развивающихся стран, где банковская инфраструктура ограничена, а доступ к мобильному Интернету растет.

Криптовалюты произвели революцию в денежных переводах - процессе перечисления денег через границы. При традиционных банковских переводах часто взимают высокую плату, а их обработка может занимать несколько дней. Используя криптовалюты, такие как биткоин,  Ethereum или стейблкоины (криптовалюты, привязанные к стабильным активам - к примеру, к доллару США), люди могут отправлять деньги, например, членам семьи или деловым партнерам через границы почти мгновенно и за небольшую комиссию за транзакцию.

Микрозаймы и децентрализованное кредитование посредством платформ на основе блокчейна предлагают еще один способ, как с помощью криптовалют расширить доступ к финансовым услугам. Используя кредитные протоколы DeFi, пользователи могут брать или давать криптовалюты взаймы, не требуя доступа к традиционному кредитному рейтингу или банковским отношениям.

Фото с unsplash.com

Программируемые деньги и финансовые инновации

Появление блокчейна и криптовалюты привело к возникновению концепции программируемых денег, изменив способ совершения финансовых транзакций. Для традиционных денежных систем часто необходимы мануальные процессы, уверенность в посредниках и человеческий контроль. Тогда как криптовалюты можно получать с помощью кода, который позволяет автоматически выполнять сложные транзакции на основе заранее оговоренных условий.

Смарт-контракты, впервые популяризированные Ethereum, представляют собой самоисполняющиеся контракты, в которых условия договора между покупателем и продавцом записываются непосредственно в код, что позволяет совершать автоматизированные транзакции без посредников.

Эти соглашения имеют важное значение для многих прикладных программ DeFi, обеспечивая децентрализованный обмен, кредитные платформы и даже протоколы страхования. Программируемые деньги и финансовые инновации посредством криптовалют создают более эффективные, прозрачные и инклюзивные системы, которые меняют наше представление о деньгах и их использовании.

Будущее глобальных финансов

Криптовалюта больше не является тайным движением — она фундаментально трансформирует глобальную финансовую систему. Благодаря децентрализации, финансовой доступности, инновациям и эффективности, технология криптовалют и блокчейна открывает новые возможности для частных лиц, предприятий и правительств.

По мере развития экосистемы будут продолжать развиваться и криптовалюты, стейблкоины, DeFi, что, возможно, приведет к возникновению гибридной финансовой системы, сочетающей в себе лучшее из обоих миров. Постоянный диалог между новаторами и регуляторами будет иметь решающее значение для определения того, как криптовалюты будут продолжать трансформировать мировые финансы в ближайшие годы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Большая часть забора на границе построена: оставшиеся 57 км планируется закончить в следующем году

Новости Латвии 17:26

Новости Латвии комментариев

Заграждение на латвийско-российской границе в настоящее время построено примерно на 80% от общей протяженности границы - готовы 222 из 283 км, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) Ренар Гришкевич.

Заграждение на латвийско-российской границе в настоящее время построено примерно на 80% от общей протяженности границы - готовы 222 из 283 км, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) Ренар Гришкевич.

Читать
Загрузка

«Такой человек не может ходить по миру!» Трагедия в Огре: женщина ищет свидетелей гибели своей сестры

Важно 17:17

Важно комментариев

На прошлой неделе в центре Огре была сбита женщина, которая через несколько часов скончалась в больнице. Ее родственники и сотрудники правоохранительных органов ищут очевидцев, чтобы разобраться в обстоятельствах трагического ДТП, сообщает портал Mixnews со ссылкой на программу Degpunktā.

На прошлой неделе в центре Огре была сбита женщина, которая через несколько часов скончалась в больнице. Ее родственники и сотрудники правоохранительных органов ищут очевидцев, чтобы разобраться в обстоятельствах трагического ДТП, сообщает портал Mixnews со ссылкой на программу Degpunktā.

Читать

Абсолютная власть? Нацблок хочет придать Центру госязыка статус независимого учреждения

Важно 17:12

Важно комментариев

Оппозиционная партия в Сейме, Национальный альянс (Нацблок), предлагает преобразовать Центр государственного языка (ЦГЯ) в независимое учреждение, «чтобы уменьшить политическое влияние на это учреждение», сообщили агентству LETA в партии.

Оппозиционная партия в Сейме, Национальный альянс (Нацблок), предлагает преобразовать Центр государственного языка (ЦГЯ) в независимое учреждение, «чтобы уменьшить политическое влияние на это учреждение», сообщили агентству LETA в партии.

Читать

Очень хочется денег: коалиция рассматривает возможность восстановления депутатских квот

Новости Латвии 17:07

Новости Латвии комментариев

Формирующие правительство партии рассматривают возможность восстановления так называемых депутатских квот, которые в прошлом подвергались резкой критике.

Формирующие правительство партии рассматривают возможность восстановления так называемых депутатских квот, которые в прошлом подвергались резкой критике.

Читать

Искусственный интеллект с ядерным реактором: Google обращается к новым источникам энергии

Наука и технологии 16:48

Наука и технологии комментариев

Google подписал соглашение с компанией Kairos Power об использовании небольших ядерных реакторов для выработки огромного количества энергии, необходимой для работы центров обработки данных искусственного интеллекта. По соглашению, первый реактор заработает к 2030 году, и еще несколько — в течение следующих пяти лет. Сумма сделки и местоположение будущих реакторов пока не разглашаются, сообщает BBC.

Google подписал соглашение с компанией Kairos Power об использовании небольших ядерных реакторов для выработки огромного количества энергии, необходимой для работы центров обработки данных искусственного интеллекта. По соглашению, первый реактор заработает к 2030 году, и еще несколько — в течение следующих пяти лет. Сумма сделки и местоположение будущих реакторов пока не разглашаются, сообщает BBC.

Читать

Rīgas siltums берет в кредит миллионы евро. Как долго придется расплачиваться за модернизацию?

Новости Латвии 16:35

Новости Латвии комментариев

АО "Rīgas siltums" и Северный инвестиционный банк подписали договор о кредите на 18 млн евро для финансирования модернизации инфраструктуры теплосетей, а общий объем инвестиционной программы составит 24 млн евро, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью "Rīgas siltums" Яна Розе.

АО "Rīgas siltums" и Северный инвестиционный банк подписали договор о кредите на 18 млн евро для финансирования модернизации инфраструктуры теплосетей, а общий объем инвестиционной программы составит 24 млн евро, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью "Rīgas siltums" Яна Розе.

Читать

Без имен и надгробий: как хоронят мигрантов, погибших на латвийской границе

Важно 16:28

Важно комментариев

Вот уже несколько лет продолжается кризис с мигрантами на границах Европейского Союза с Беларусью, который считается гибридной войной против ЕС. Основным оружием в этой войне стали незаконные мигранты, которых власти Беларуси активно используют для давления на соседние страны: Латвию, Литву и Польшу, рассказывается в репортаже "Настоящего времени". 

Вот уже несколько лет продолжается кризис с мигрантами на границах Европейского Союза с Беларусью, который считается гибридной войной против ЕС. Основным оружием в этой войне стали незаконные мигранты, которых власти Беларуси активно используют для давления на соседние страны: Латвию, Литву и Польшу, рассказывается в репортаже "Настоящего времени". 

Читать