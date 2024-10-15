Рост криптовалюты за последнее десятилетие привел к сильным изменениям в глобальной финансовой системе Реклама 15 октября, 2024 13:00 Реклама

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В последние годы, с введения биткоина в 2009 году до драматических колебаний цен и взрыва децентрализованного финансирования (DeFi), криптовалюты изменили подход физических лиц, предприятий и правительств к деньгам, инвестициям и финансовой инфраструктуре. Цена биткоина, которую часто рассматривают как барометр для более широкого рынка криптовалют, не только привлекла внимание всего мира, но и сыграла важную роль в выявлении разрушительного потенциала цифровых активов. Криптовалюты, поддерживаемые технологией блокчейн, децентрализуют контроль, демократизируют доступ и стимулируют новые волны финансовых инноваций.

Децентрализация: разрушение монополии центральных банков и финансовых учреждений

Децентрализованная природа Bitcoin устраняет необходимость в посредниках, таких, например, как банки, позволяя совершать одноранговые транзакции, которые могут осуществляться в любой точке мира.

Прикладное программное обеспечение децентрализованного финансирования (DeFi) продвинуло эту концепцию дальше. Платформы DeFi, которые часто работают на основе блокчейнов, таких как эфириум, позволяют пользователям заниматься кредитованием, займами, торговлей и инвестированием без посредников.

Вместо этого смарт-контракты - самоисполняющиеся контракты, основанные на заранее определенных условиях, — заменяют необходимость в банках или брокерах. Это может снизить затраты, повысить прозрачность процессов и предоставить пользователям полный контроль над своими финансовыми активами.

Децентрализуя финансы, криптовалюты открывают пользователям новые возможности по самостоятельному контролю над своими активами.

Финансовая доступность

Одним из важнейших способов, с помощью которых криптовалюта трансформирует глобальные финансы, является предоставление финансовых услуг тем, кто исторически был исключен из банковской системы. По данным Всемирного банка, около 1,4 миллиарда человек во всем мире до сих пор не охвачены банковскими услугами и не имеют доступа к традиционной банковской инфраструктуре. Криптовалюты предлагают решение, позволяющее любому, у кого есть доступ к Интернету, осуществлять платежи.

Криптовалютные кошельки позволяют лицам, находящимся в отдаленных регионах или в регионах с низкой банковской доступностью, хранить и переводить средства без использования банковского счета. Это особенно важно для развивающихся стран, где банковская инфраструктура ограничена, а доступ к мобильному Интернету растет.

Криптовалюты произвели революцию в денежных переводах - процессе перечисления денег через границы. При традиционных банковских переводах часто взимают высокую плату, а их обработка может занимать несколько дней. Используя криптовалюты, такие как биткоин, Ethereum или стейблкоины (криптовалюты, привязанные к стабильным активам - к примеру, к доллару США), люди могут отправлять деньги, например, членам семьи или деловым партнерам через границы почти мгновенно и за небольшую комиссию за транзакцию.

Микрозаймы и децентрализованное кредитование посредством платформ на основе блокчейна предлагают еще один способ, как с помощью криптовалют расширить доступ к финансовым услугам. Используя кредитные протоколы DeFi, пользователи могут брать или давать криптовалюты взаймы, не требуя доступа к традиционному кредитному рейтингу или банковским отношениям.

Фото с unsplash.com

Программируемые деньги и финансовые инновации

Появление блокчейна и криптовалюты привело к возникновению концепции программируемых денег, изменив способ совершения финансовых транзакций. Для традиционных денежных систем часто необходимы мануальные процессы, уверенность в посредниках и человеческий контроль. Тогда как криптовалюты можно получать с помощью кода, который позволяет автоматически выполнять сложные транзакции на основе заранее оговоренных условий.

Смарт-контракты, впервые популяризированные Ethereum, представляют собой самоисполняющиеся контракты, в которых условия договора между покупателем и продавцом записываются непосредственно в код, что позволяет совершать автоматизированные транзакции без посредников.

Эти соглашения имеют важное значение для многих прикладных программ DeFi, обеспечивая децентрализованный обмен, кредитные платформы и даже протоколы страхования. Программируемые деньги и финансовые инновации посредством криптовалют создают более эффективные, прозрачные и инклюзивные системы, которые меняют наше представление о деньгах и их использовании.

Будущее глобальных финансов

Криптовалюта больше не является тайным движением — она фундаментально трансформирует глобальную финансовую систему. Благодаря децентрализации, финансовой доступности, инновациям и эффективности, технология криптовалют и блокчейна открывает новые возможности для частных лиц, предприятий и правительств.

По мере развития экосистемы будут продолжать развиваться и криптовалюты, стейблкоины, DeFi, что, возможно, приведет к возникновению гибридной финансовой системы, сочетающей в себе лучшее из обоих миров. Постоянный диалог между новаторами и регуляторами будет иметь решающее значение для определения того, как криптовалюты будут продолжать трансформировать мировые финансы в ближайшие годы.