Россияне расстреляли девять украинских военных на Курщине, сообщили СМИ. Украинские власти обратились в ООН

По информации украинского OSINT-проекта DeepState, 10 октября российские военные расстреляли девятерых украинских солдат, попавших в плен в Курской области. По данным аналитиков, это произошло в районе посёлка Зелёный Шлях, в район которого российские части прорвались в тот же день.

«Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность», — заявил Лубинец.

Российская сторона пока не комментировала обвинения в убийстве военнопленных в Курской области.