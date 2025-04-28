Россия сделала еще один перевод: до полной выплаты российских пенсий необходимы еще миллионы евро

Как сообщили агентству LETA в VSAA, перечисленных на прошлой неделе средств хватило лишь для выплаты задержанных пенсий девяти гражданам. Ранее, 9 апреля, Пенсионный и социально-страховой фонд Российской Федерации перевёл 21 369 евро на выплату пенсий своим гражданам, проживающим в Латвии.

VSAA произвело переводы на счета восьми человек, указанных в списке, однако у девятого истёк срок действия вида на жительство. На данный момент российская сторона не предоставила информацию о пенсиях для других лиц.

VSAA по-прежнему не получило от Пенсионного и социально-страхового фонда России полного перевода средств, необходимых для выплаты пенсий за первый квартал, сумма задолженности составляет около 3,5 миллиона евро. По данным агентства, в четвёртом квартале 2024 года пенсии от России получали более 9000 российских граждан, проживающих в Латвии.

В мае этого года Россия должна будет осуществить перевод уже за второй квартал 2025 года. Как отмечают в VSAA, практических препятствий для осуществления переводов нет, что подтверждает факт перечисления Россией небольших сумм без каких-либо затруднений.

В связи с задержкой финансирования пенсий своим гражданам, VSAA запросило обновлённый список получателей пенсий, как это предусмотрено договором между Латвией и Россией о сотрудничестве в области социальной защиты и соглашением о применении этого договора.

VSAA подчёркивает, что, несмотря на неоднократные обращения и напоминания со стороны Латвии, российская сторона до сих пор не выполнила свои обязательства перед российскими пенсионерами в Латвии — не перевела полное финансирование пенсий и не предоставила обновлённый список лиц, что необходимо для обеспечения выплаты пенсий за первый квартал 2025 года.

Согласно обязательствам России, средства на выплату пенсий должны были быть перечислены ещё в феврале. Практических препятствий для переводов не существует, что подтверждает тот факт, что финансирование военных пенсий Россия перечислила в полном объёме.

В 2023 году, когда возникла аналогичная ситуация, из России был получен список пенсионеров, однако перевод средств, необходимых для выплаты пенсий, задерживался.

В случаях, когда задержка выплат российских пенсий создала у получателей проблемы с оплатой неотложных повседневных нужд, Министерство благосостояния призывает обращаться за помощью в социальные службы по месту жительства.