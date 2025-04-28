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Россия сделала еще один перевод: до полной выплаты российских пенсий необходимы еще миллионы евро

© LETA 28 апреля, 2025 18:10

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LETA

После неоднократных обращений Россия 22 апреля перечислила Государственному агентству социального страхования Латвии (VSAA) ещё одну незначительную сумму для выплаты пенсий своим гражданам. Однако для полной выплаты пенсий этим людям за первый квартал текущего года по-прежнему не хватает более 3 миллионов евро.

Как сообщили агентству LETA в VSAA, перечисленных на прошлой неделе средств хватило лишь для выплаты задержанных пенсий девяти гражданам. Ранее, 9 апреля, Пенсионный и социально-страховой фонд Российской Федерации перевёл 21 369 евро на выплату пенсий своим гражданам, проживающим в Латвии.

VSAA произвело переводы на счета восьми человек, указанных в списке, однако у девятого истёк срок действия вида на жительство. На данный момент российская сторона не предоставила информацию о пенсиях для других лиц.

VSAA по-прежнему не получило от Пенсионного и социально-страхового фонда России полного перевода средств, необходимых для выплаты пенсий за первый квартал, сумма задолженности составляет около 3,5 миллиона евро. По данным агентства, в четвёртом квартале 2024 года пенсии от России получали более 9000 российских граждан, проживающих в Латвии.

В мае этого года Россия должна будет осуществить перевод уже за второй квартал 2025 года. Как отмечают в VSAA, практических препятствий для осуществления переводов нет, что подтверждает факт перечисления Россией небольших сумм без каких-либо затруднений.

В связи с задержкой финансирования пенсий своим гражданам, VSAA запросило обновлённый список получателей пенсий, как это предусмотрено договором между Латвией и Россией о сотрудничестве в области социальной защиты и соглашением о применении этого договора.

VSAA подчёркивает, что, несмотря на неоднократные обращения и напоминания со стороны Латвии, российская сторона до сих пор не выполнила свои обязательства перед российскими пенсионерами в Латвии — не перевела полное финансирование пенсий и не предоставила обновлённый список лиц, что необходимо для обеспечения выплаты пенсий за первый квартал 2025 года.

Согласно обязательствам России, средства на выплату пенсий должны были быть перечислены ещё в феврале. Практических препятствий для переводов не существует, что подтверждает тот факт, что финансирование военных пенсий Россия перечислила в полном объёме.

В 2023 году, когда возникла аналогичная ситуация, из России был получен список пенсионеров, однако перевод средств, необходимых для выплаты пенсий, задерживался.

В случаях, когда задержка выплат российских пенсий создала у получателей проблемы с оплатой неотложных повседневных нужд, Министерство благосостояния призывает обращаться за помощью в социальные службы по месту жительства.

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