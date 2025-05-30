Россия продолжает задерживать пенсии латвийским пенсионерам. Минблаг призывает обращаться в социальные службы

В ведомстве отметили, что выплаты военных пенсий были осуществлены в соответствии с международным соглашением, и финансирование по ним было переведено на полгода вперёд. Однако средства на социальные пенсии и пособия за первый квартал 2025 года в полном объёме в Латвию так и не поступили, равно как и списки получателей.

МИД сообщил, что из предусмотренных на первый квартал 2025 года 3,5 миллиона евро Россия перечислила лишь 21 369 евро — сумма, достаточная для выплаты всего девяти пенсионерам из примерно 9000 получателей.

Кроме того, в мае истекает срок перечисления финансирования за второй квартал 2025 года, однако и эти средства пока не поступили. В МИД подчеркнули, что санкции не препятствуют переводу средств на пенсии, так как эти выплаты освобождены от санкционного режима и сопровождаются соответствующими разрешениями от Бюро контроля за иностранными капиталами.

«С латвийской стороны нет никаких препятствий для получения платежей и выплаты пенсий и пособий. Задержка происходит по вине российской стороны и никак не связана с санкциями, введёнными в ответ на агрессию России против Украины. Это подтверждается частичным переводом в апреле, благодаря которому выплаты получили девять человек, указанных Россией», — заявила Эглите.

По словам МИД, для решения возникшей ситуации с 14 марта ведётся постоянный контакт с российской стороной, включая официальный запрос объяснений причин задержки платежей. Государственное агентство социального страхования также подтвердило, что новой информации из России не поступало.

Как сообщалось ранее, в соответствии с обязательствами России, финансирование на выплаты за первый квартал 2025 года должно было быть переведено ещё в феврале. В 2023 году при схожей ситуации Россия передала списки получателей, однако задержала сам перевод средств.

Министерство благосостояния Латвии призывает тех, кто столкнулся с проблемами из-за задержек российских пенсий, обращаться за поддержкой в местные социальные службы.