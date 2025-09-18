Россия попросила Турцию вернуть проданные ей ЗРК С-400: не хватает на войне с Украиной

Кроме того, Анкара в рамках проекта «Стальной купол» активно развивает собственную системы ПВО, стремясь снизить зависимость от иностранных разработок. Также, как отметили источники Nefes, срок службы ракет, поставленных вместе с С-400, уже наполовину истек, что снижает ценность установок для Турции. Еще одной причиной продать России обратно комплексы может быть решение США исключить Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 за покупку С-400, уточнили собеседники турецкого издания.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 общей стоимостью $2,5 млрд в 2017 году. Однако, столкнувшись с давлением США, Анкара не стала их использовать. В 2024 году газета Cumhuriyet писала, что Турция предложила США оставить российские комплексы на складах в обмен на продажу стране истребителей F-35. Позднее турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил, что у США больше нет возражений по поводу использования страной российских систем.

На фоне войны Израиля и Ирана в июне этого года президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что комплексы С-400 не могут полностью обеспечить потребность страны в ПВО. Он напомнил о разработке собственных зенитных ракетных систем — Siper, Korkut, Hisar и Sungur, которые, по его словам, не были бы созданы, если бы страна сидела «в своем углу» и рассчитывала «купить у кого-то» вооружение.