Россия попросила Турцию вернуть проданные ей ЗРК С-400: не хватает на войне с Украиной

18 сентября, 2025 12:34

Мир

Москва предложила Анкаре выкупить поставленные ранее Турции зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за нехватки таких систем на собственных складах, сообщает турецкое издание Nefes. В статье говорится, что Россия задействовала все доступные системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе войны против Украины и поэтому не может предложить другим странам, интересующимся покупкой С-400, готовые комплексы. При этом Турция, получившая С-400 в 2019 году, практически не использует их, поскольку они не соответствуют стандартам НАТО.

Кроме того, Анкара в рамках проекта «Стальной купол» активно развивает собственную системы ПВО, стремясь снизить зависимость от иностранных разработок. Также, как отметили источники Nefes, срок службы ракет, поставленных вместе с С-400, уже наполовину истек, что снижает ценность установок для Турции. Еще одной причиной продать России обратно комплексы может быть решение США исключить Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 за покупку С-400, уточнили собеседники турецкого издания. 

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 общей стоимостью $2,5 млрд в 2017 году. Однако, столкнувшись с давлением США, Анкара не стала их использовать. В 2024 году газета Cumhuriyet писала, что Турция предложила США оставить российские комплексы на складах в обмен на продажу стране истребителей F-35. Позднее турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил, что у США больше нет возражений по поводу использования страной российских систем.

На фоне войны Израиля и Ирана в июне этого года президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что комплексы С-400 не могут полностью обеспечить потребность страны в ПВО. Он напомнил о разработке собственных зенитных ракетных систем — Siper, Korkut, Hisar и Sungur, которые, по его словам, не были бы созданы, если бы страна сидела «в своем углу» и рассчитывала «купить у кого-то» вооружение.

Резекне: презентация нового СПА

15:10

Новости Латвии

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

15:06

Важно

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

15:02

Важно

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

14:56

Новости Латвии

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

14:48

История и культура

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

14:45

Новости Латвии

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

14:34

Новости партнеров

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

