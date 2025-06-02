Россия: подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт

Две катастрофы произошли на железной дороге в ночь на воскресенье: в Брянской области, по последним данным, в результате обрушения моста погибли семь человек, 66 пострадали, из них 44 человека госпитализированы. Трое пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Всего в поезде находились 388 пассажиров. Скончался машинист состава.

В Брянской области объявили трехдневный траур.

В момент обрушения по мосту проходила фура "Мираторга". Один из вагонов поезда Климов — Москва оказался буквально раздавлен обрушившимся мостом, идут работы по разбору места ЧП. Из пункта временного размещения пассажиров доставили на вокзал Брянск — Орловский, где они смогли продолжить поездку на специально сформированном резервном поезде Брянск — Москва. В Брянск выехали бригады Центра экстренной медицинской помощи из Москвы.



Ночью обрушение моста произошло также в Курской области, часть грузового поезда упала на автомобильную дорогу.

В Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В результате часть поезда обрушилась на проходившую внизу трассу. Погиб машинист. Другие члены бригады доставлены в больницу.

По заявлению СМИ, причиной аварий стали заложенные взрывные устройства. В Курской области они были заложены под полотно примерно в 30 метрах от моста и одну из опор. В результате взрыва часть локомотива обрушилась вниз, другая - повисла над провалом. Состав включал 100 грузовых вагонов.