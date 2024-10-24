Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 24. Октября Завтра: Modrite, Mudrite, Renate

«Россия подчиняет пугливых, но уважает силу»: Ашераденс предлагает не бояться «красных линий» восточного соседа

Редакция PRESS 24 октября, 2024 13:41

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Демократическое общество должно быть более решительным и не бояться "красных линий" России, заявил в среду, 23 октября, на ежегодной встрече уполномоченных группы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне министр финансов Арвил Ашераденс.

Ашераденс принял участие в дискуссии министров стран-доноров и других международных партнеров по сотрудничеству. В совещании приняли участие президент группы Всемирного банка Аджай Банга и глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщили представители Министерства финансов.

В ходе дискуссии Ашераденс отметил, что Россия использует и подчиняет пугливых, но уважает силу, решимость, неуступчивость.

"Мы не можем позволить себе быть уставшими от новостей о войне или равнодушными, незаинтересованными в поддержке Украины и украинцев. От исхода этой войны зависит и наша общая безопасность, поэтому в наших интересах непоколебимая поддержка Украины, а также дальнейшее ограничение военного потенциала России, чтобы она не могла расширять агрессию", - заявил Ашераденс, обращаясь к собравшимся.

Министр финансов подчеркнул, что Латвия твердо выступает за поддержку Украины до ее полной победы в войне против страны-агрессора. Несмотря на то, что Латвия - небольшая страна, она направила Украине более 1% своего внутреннего валового продукта (ВВП).

Латвия продолжает оказывать важную финансовую поддержку, используя финансовые инструменты Всемирного банка, чтобы помочь правительству Украины покрыть критические потребности бюджета и осуществить важные структурные реформы, подчеркнул министр.

Военная помощь Латвии Украине в 2024 году достигла 0,25% ВВП, сообщил Минфин. В соответствии с подписанным между президентами Латвии и Украины соглашением о безопасности Латвия обязуется оказывать Украине военную поддержку в том же размере и в 2025 году, и в дальнейшем.

Всемирный банк обеспечил 40% всей международной поддержки экономики Украины, что превышает 50 млрд долларов США. С помощью инструментов международных финансовых институтов Латвия с 2022 года предоставила Украине финансовую поддержку в размере 36 млн евро, при этом большая часть этих средств была направлена при посредничестве Всемирного банка.

В Вашингтоне у Ашераденса еще запланирована двусторонняя встреча с министром финансов Украины Сергеем Марченко, чтобы обсудить экономическую ситуацию в Украине, потребности в бюджетном финансировании и поддержку Латвией Украины. Кроме того, состоится встреча с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Басани для обсуждения ситуации в Украине и новых инструментов поддержки группы Всемирного банка.

В ежегодных собраниях уполномоченных МВФ и группы Всемирного банка латвийскую делегацию представляют должностные лица Министерства финансов, Банка Латвии, Государственной казны и Службы финансовой разведки.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Польше раскрыта сеть по доставке мигрантов через Белоруссию

Важно 14:43

Важно 0 комментариев

Польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Белоруссии и России в Евросоюз. Расследование велось под эгидой Европола, в нем участвовали представители Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, сообщается в пресс-релизе Европола, обнародованном в четверг, 24 октября.

Польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Белоруссии и России в Евросоюз. Расследование велось под эгидой Европола, в нем участвовали представители Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, сообщается в пресс-релизе Европола, обнародованном в четверг, 24 октября.

Читать
Загрузка

Умер бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев

Новости Латвии 14:38

Новости Латвии 0 комментариев

Бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев скончался в среду в возрасте 72 лет, сообщает mixnews со ссылкой на Латвийское общество поддержки ветеранов хоккея «Поддержка хоккея».

Бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев скончался в среду в возрасте 72 лет, сообщает mixnews со ссылкой на Латвийское общество поддержки ветеранов хоккея «Поддержка хоккея».

Читать

Рынок не был готов к настолько объемным работам: Кирсис о трудностях в ремонте рижских дорог

Новости Латвии 14:33

Новости Латвии 0 комментариев

В последующие годы объем работ по восстановлению покрытия рижских улиц должен приблизиться к 45 миллионам евро в год, заявил в четверг на пресс-конференции председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

В последующие годы объем работ по восстановлению покрытия рижских улиц должен приблизиться к 45 миллионам евро в год, заявил в четверг на пресс-конференции председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

Читать

Рабы не мы: Совет иностранных инвесторов в Латвии предлагает снизить оплату сверхурочных

Важно 14:27

Важно 0 комментариев

Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) в четверг на заседании Совета по развитию человеческого капитала предложил сократить доплату за сверхурочную работу во всех отраслях народного хозяйства, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) в четверг на заседании Совета по развитию человеческого капитала предложил сократить доплату за сверхурочную работу во всех отраслях народного хозяйства, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Читать

Андрей Козлов: «Использование языка как дубинки — это чистый национализм против русскоязычных депутатов!»

Выбор редакции 14:21

Выбор редакции 0 комментариев

Правящие придумали еще один способ давления на партию "Стабильности!" и ее избирателей. "Для меня очевидно, что это не забота о латышском языке, а такая дубинка для неугодной оппозиции", - убежден член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.

Правящие придумали еще один способ давления на партию "Стабильности!" и ее избирателей. "Для меня очевидно, что это не забота о латышском языке, а такая дубинка для неугодной оппозиции", - убежден член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.

Читать

Языковой скандал в «Молсе»: продавщицу отстранили от работы за отказ обслуживать на латышском языке

Важно 14:01

Важно 0 комментариев

Сотрудницу магазина в торговом центре "Молс" отстранили от работы с предупреждением после враждебных высказываний в адрес латышей и отказа обслуживать на латышском языке до решения Центра государственного языка (ЦГ) о ее владении языком, сообщили в магазине.

Сотрудницу магазина в торговом центре "Молс" отстранили от работы с предупреждением после враждебных высказываний в адрес латышей и отказа обслуживать на латышском языке до решения Центра государственного языка (ЦГ) о ее владении языком, сообщили в магазине.

Читать

Стрессы и иммунитет: есть ли взаимосвязь?

PRESS рекомендует 14:00

PRESS рекомендует 0 комментариев

Ослабление иммунитета ведет сразу к множеству различных заболеваний. И есть несколько факторов, которые ускоряют это ослабление. Не последнюю роль, если не первую, в его укреплении играет умение противостоять стрессам, от которых в жизни никуда не деться. Чтобы преодолеть проблемы и негативные эмоции, стресс мобилизует наши внутренние ресурсы. Механизм такой: сначала стресс почти никак не влияет на организм, потом ослабляет его, а после этого иммунная система привыкает к стрессовой реакции.

Ослабление иммунитета ведет сразу к множеству различных заболеваний. И есть несколько факторов, которые ускоряют это ослабление. Не последнюю роль, если не первую, в его укреплении играет умение противостоять стрессам, от которых в жизни никуда не деться. Чтобы преодолеть проблемы и негативные эмоции, стресс мобилизует наши внутренние ресурсы. Механизм такой: сначала стресс почти никак не влияет на организм, потом ослабляет его, а после этого иммунная система привыкает к стрессовой реакции.

Читать