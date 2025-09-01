Россия не нападала на Украину: Путин в Пекине (вопрос: а тогда кто?)

Китай и Индия являются крупнейшими покупателями сырой нефти у России, второго по величине экспортера в мире, напоминает агентство. Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины для Индии в связи с этими закупками, но нет никаких признаков того, что Индия или Китай собираются прекратить их, комментирует Reuters.

Перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском портовом городе Тяньцзинь Моди держал Путина за локоть, когда они шли к председателю КНР Си Цзиньпину, и все трое улыбались во время разговора в окружении переводчиков.

Позже Моди опубликовал в соцсети X фото, на котором он и Путин находятся в бронированном российском лимузине Aurus, которым пользуется глава Кремля.

«Даже в самых сложных ситуациях Индия и Россия всегда шли плечом к плечу», — сказал Моди на встрече с Путиным, которая проходила в российской резиденции в отеле Ritz-Carlton.

«Наше тесное сотрудничество важно не только для народов обеих стран, но и для глобального мира, стабильности и процветания», — добавил индийский премьер (цитаты по Reuters).

На встрече Путин обратился к Моди по-русски: «Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг». «Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения — дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем», — сказал Путин (цитата по сайту Кремля).

Моди приветствовал недавние усилия, направленные на прекращение войны на Украине, пишет Reuters.

«Мы надеемся, что все стороны будут двигаться вперед конструктивно. Необходимо найти способ скорейшего прекращения конфликта и установления прочного мира», — сказал он.

Сейчас на переговоры с президентом России в отель The Ritz-Carlton приехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Путин и Моди приехали к резиденции Путина в Китае к отелю Ritz-Carlton и не выходят из машины больше получаса», — написал телеграм-канал «Вы слушали „Маяк“».

Позже он сообщил, что Путин и Моди провели наедине в лимузине Aurus почти час, после чего отправились на переговоры с участием делегаций.

Ранее журналисты кремлевского пула сообщали, что президент России и премьер-министр Индии отправились на двухсторонние переговоры на автомобиле Владимира Путина.

Путин и Нарендра Моди принимают участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзинь.

Российский президент на саммите заявил, что «проинформирует» лидеров ШОС «более детально и подробно» о результатах переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в августе на Аляске.

Моди в понедельник заявил в соцсети: «Всегда приятно встретиться с Путиным».

Президент России Владимир Путин заявил, что «понимания», достигнутые с президентом США Дональдом Трампом на переговорах 15 августа, открывают путь к мирному урегулированию, и пообещал обсудить эту тему с лидерами стран Шанхайской организации сотрудничества, пишет Reuters.

«Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса», — сказал Путин в своей речи на саммите ШОС, который проходит в китайском городе Тяньцзинь.

«Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», — цитируют его СМИ.

«В ходе намеченных сегодня и завтра двусторонних встреч я, безусловно, проинформирую коллег более детально и подробно о результатах переговоров на Аляске», — добавил Путин.

В его речи прозвучали слова о «нападении» России на Украину, которое российский президент продолжает отрицать, в очередной раз поставив войну против Украины в контекст событий 2014 года.

«Этот кризис возник не в результате „нападения России на Украину“, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали», — утверждает Путин, начавший в феврале 2024 года войну, жертвами которой стали сотни тысяч человек.