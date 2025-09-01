Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Россия не нападала на Украину: Путин в Пекине (вопрос: а тогда кто?)

© BBC 1 сентября, 2025 11:26

Мир

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил президенту России Владимиру Путину на встрече в Китае, что две страны стояли плечом к плечу даже в трудные времена, пишет Reuters.

Китай и Индия являются крупнейшими покупателями сырой нефти у России, второго по величине экспортера в мире, напоминает агентство. Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины для Индии в связи с этими закупками, но нет никаких признаков того, что Индия или Китай собираются прекратить их, комментирует Reuters.

Перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском портовом городе Тяньцзинь Моди держал Путина за локоть, когда они шли к председателю КНР Си Цзиньпину, и все трое улыбались во время разговора в окружении переводчиков.

Позже Моди опубликовал в соцсети X фото, на котором он и Путин находятся в бронированном российском лимузине Aurus, которым пользуется глава Кремля.

«Даже в самых сложных ситуациях Индия и Россия всегда шли плечом к плечу», — сказал Моди на встрече с Путиным, которая проходила в российской резиденции в отеле Ritz-Carlton.

«Наше тесное сотрудничество важно не только для народов обеих стран, но и для глобального мира, стабильности и процветания», — добавил индийский премьер (цитаты по Reuters).

На встрече Путин обратился к Моди по-русски: «Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг». «Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения — дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем», — сказал Путин (цитата по сайту Кремля).

Моди приветствовал недавние усилия, направленные на прекращение войны на Украине, пишет Reuters.

«Мы надеемся, что все стороны будут двигаться вперед конструктивно. Необходимо найти способ скорейшего прекращения конфликта и установления прочного мира», — сказал он.

Сейчас на переговоры с президентом России в отель The Ritz-Carlton приехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Путин и Моди приехали к резиденции Путина в Китае к отелю Ritz-Carlton и не выходят из машины больше получаса», — написал телеграм-канал «Вы слушали „Маяк“».

Позже он сообщил, что Путин и Моди провели наедине в лимузине Aurus почти час, после чего отправились на переговоры с участием делегаций.

Ранее журналисты кремлевского пула сообщали, что президент России и премьер-министр Индии отправились на двухсторонние переговоры на автомобиле Владимира Путина.

Путин и Нарендра Моди принимают участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзинь.

Российский президент на саммите заявил, что «проинформирует» лидеров ШОС «более детально и подробно» о результатах переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в августе на Аляске.

Моди в понедельник заявил в соцсети: «Всегда приятно встретиться с Путиным».

 

Президент России Владимир Путин заявил, что «понимания», достигнутые с президентом США Дональдом Трампом на переговорах 15 августа, открывают путь к мирному урегулированию, и пообещал обсудить эту тему с лидерами стран Шанхайской организации сотрудничества, пишет Reuters.

«Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса», — сказал Путин в своей речи на саммите ШОС, который проходит в китайском городе Тяньцзинь.

«Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», — цитируют его СМИ.

«В ходе намеченных сегодня и завтра двусторонних встреч я, безусловно, проинформирую коллег более детально и подробно о результатах переговоров на Аляске», — добавил Путин.

В его речи прозвучали слова о «нападении» России на Украину, которое российский президент продолжает отрицать, в очередной раз поставив войну против Украины в контекст событий 2014 года.

«Этот кризис возник не в результате „нападения России на Украину“, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали», — утверждает Путин, начавший в феврале 2024 года войну, жертвами которой стали сотни тысяч человек.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:20 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 9 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать