Россия не хочет мира: Силиня выступила в «коалиции желающих»

По ее словам, у стран, входящих в эту коалицию, есть общая позиция по данному вопросу.

По словам Силини, сейчас ясно, что Россия не хочет мира в Украине и будет продолжать представлять угрозу. В то же время она подчеркнула, что Латвия будет неизменно поддерживать Украину.

Встреча состоялась по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, в ней приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, а также ряд европейских и других лидеров. Встреча проходила частично очно, частично по видеосвязи. Силиня присутствовала на встрече по видеосвязи.

Коалиция, возглавляемая Францией и Великобританией, объединяет страны, желающие и готовые оказать помощь Украине. Ее цель - оказывать Украине большую дипломатическую, военную, финансовую и политическую поддержку для достижения справедливого и прочного мира.