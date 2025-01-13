Россия нашла способ держать нас в напряжении: адмирал флота о работе в Балтийском море

В прошлом году было зафиксировано несколько случаев, когда кабели были перерезаны кораблем в Балтийском море. Политики назвали это гибридной атакой и заподозрили Россию. В одном из интервью Поленц сказал, что «Россия нашла способ держать нас в напряжении. Эти кабели обеспечивают нам тот уровень жизни, который мы имеем в настоящее время. Речь идет о кабелях передачи данных, электрических и газовых кабелях. (...) Так что Европа может оказаться в стрессовой ситуации, если это затронет все эти вещи».

В прошлом году было зафиксировано несколько случаев, когда кабели были перерезаны кораблем в Балтийском море. Политики назвали это гибридной атакой и заподозрили Россию.

«Россия нашла способ держать нас в напряжении. Эти кабели обеспечивают нам тот уровень жизни, который мы имеем в настоящее время. Речь идет о кабелях передачи данных, электрических и газовых кабелях. (...) Так что Европа может оказаться в стрессовой ситуации, если это затронет все эти вещи», - объяснил Поленц.

Чтобы улучшить ситуацию с безопасностью, НАТО обещает направить два или три корабля для патрулирования Балтийского моря. Поленц объясняет, что помощь НАТО будет лишь дополнением к тому, что страны уже делают на море. Конечно, наши корабли находятся в море 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Существует также целый ряд различных мер, призванных привлечь внимание к подозрительным действиям. Например, если какой-то корабль вблизи пролегания кабеля снижает скорость, то выясняется, почему это произошло.

"В настоящее время планируется задействовать два или три корабля. Но главный вопрос заключается в том, как долго. На данный момент говорят до апреля. (...) Мы можем сказать, что до этого времени в обеспечении безопасности будет задействовано в общей сложности пятьдесят кораблей», - говорит Поленц.

Почему только до апреля? Можно ли ожидать, что к этому времени проблема российской угрозы будет решена?

«Каждая операция планируется на определенный период времени. А затем, в зависимости от результатов, интенсивность операции увеличивается или уменьшается. Апрель - это та точка отсчета, когда мы оценим, какова ситуация в Балтийском море, как выглядит теневой флот, были ли другие случаи? После этого будут приняты решения о том, как действовать дальше», - объясняет Поленц.