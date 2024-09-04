Россия нанесла ракетный удар по Львову. Среди погибших трое детей

Россия нанесла комбинированный удар ракетам и БПЛА по Львову. Взрывы начали греметь около 6 утра по местному времени.

Как сообщают власти, при обстреле загорелись жилые дома в районе главного вокзала.

Подтверждена гибель семи человек, среди них трое детей, в том числе девочки 9-ти и 14-ти лет, написал в Telegram-канале глава областной администрации Максим Козицкий. Число пострадавших выросло до 38. Среди них тоже есть дети.

Медики оказывают всю необходимую помощь, докладывают власти. В больницах находятся 11 человек в критическом состоянии.