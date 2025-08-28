Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Россия нанесла крупнейший удар по Киеву после встречи Трампа и Путина на Аляске: 8 убитых

Euronews 28 августа, 2025 09:54

Важно 0 комментариев

Масштабная атака российских беспилотников и ракет на украинскую столицу унесла жизни восьми человек, более двадцати получили ранения. Среди погибших — ребёнок. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленскошл. По его словам, люди до сих пор могут находиться под завалами разрушенных домов.

Зеленский назвал удары «очередным массовым убийством» и подчеркнул, что они стали прямым ответом на призывы мира к прекращению огня: «Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров». Он также обратился к Китаю и Венгрии с требованием отреагировать на гибель мирных жителей и призвал международное сообщество усилить санкции против Москвы.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о серьёзных разрушениях в Дарницком районе, где прямое попадание пришлось в жилой пятиэтажный дом. «Всё разрушено. На месте работают спасатели, но завалы огромные, и мы понимаем, что число жертв может увеличиться», — сказал он. По данным местных властей, всего повреждено около ста зданий, в том числе торговый центр в центре города, школы и офисные помещения.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что первые взрывы прозвучали вечером в среду, а атака продолжалась всю ночь и утро четверга. «Россия хочет посеять страх и хаос среди киевлян, но мы не сломлены. Город продолжает жить, и все службы работают круглосуточно», — подчеркнул он.

В Днепровском районе в результате попаданий загорелись трёхэтажное офисное и 25-этажное жилое здания, в Шевченковском районе повреждены дом, учебное заведение и несколько административных помещений. «Эти удары показывают, что Россия не собирается останавливаться, несмотря на все переговоры и обещания. Нужна твёрдая реакция союзников, иначе завтра это повторится снова», — заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко.

Это первый столь массированный удар по Киеву с момента встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске, где лидеры обсуждали прекращение трёхлетней войны. Несмотря на дипломатические надежды, конкретных шагов после саммита так и не последовало.

Это не трагедия, это катастрофа! Председатель «Крестьянского сейма» о ситуации с урожаем в стране

Латвийские фермеры переживают критический момент: по словам председателя правления организации «Крестьянского сейма» Юриса Лаздиньша, нынешнее положение в сельском хозяйстве «не просто трагическое, а катастрофическое».

Ежедневки три раза в неделю? Минсообщений хочет урезать доставку прессы

В ходе встречи представителей Министерства сообщения и Латвийской ассоциации издателей обсуждалась возможность с 2027 года перейти на доставку подписной прессы три раза в неделю, чтобы уменьшить нагрузку на госбюджет, сообщили в министерстве.

Ryanair удвоит бонусы сотрудникам за «слишком большие» сумки: пассажиров ждут новые штрафы

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о повышении бонусов своим сотрудникам за выявленных пассажиров с превышением норм ручной клади. С ноября вознаграждение персоналу у выходов на посадку увеличат с 1,50 до 2,50 евро за каждую изъятую сумку, при этом месячный лимит премий будет отменён.

Бурелом в лесах и засорившиеся канавы: жители Юрмалы требуют навести порядок с мелиорацией

Прошел уже год после разрушительного урагана, особенно сильно ударившего по Юрмале, но жители Кемери продолжают испытывать беспокойство перед новыми возможными ударами стихии. Несмотря на то, что городская администрация обещала навести порядок с мелиорационными системами, после каждого прогноза сильных дождей у людей возникает страх повторного затопления.

«Быть или не быть?» Конституционный суд решит судьбу игорных залов в Риге

По заявлению трёх коммерческих обществ Конституционный суд (КС) возбудил дело об ограничениях организации азартных игр в Риге. 

Лето вернётся на один день: в Латвии до +23 и без дождя

В четверг в Латвии ожидается тёплая погода: воздух прогреется до +18…+23 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

