Россия нанесла крупнейший удар по Киеву после встречи Трампа и Путина на Аляске: 8 убитых

Зеленский назвал удары «очередным массовым убийством» и подчеркнул, что они стали прямым ответом на призывы мира к прекращению огня: «Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров». Он также обратился к Китаю и Венгрии с требованием отреагировать на гибель мирных жителей и призвал международное сообщество усилить санкции против Москвы.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о серьёзных разрушениях в Дарницком районе, где прямое попадание пришлось в жилой пятиэтажный дом. «Всё разрушено. На месте работают спасатели, но завалы огромные, и мы понимаем, что число жертв может увеличиться», — сказал он. По данным местных властей, всего повреждено около ста зданий, в том числе торговый центр в центре города, школы и офисные помещения.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что первые взрывы прозвучали вечером в среду, а атака продолжалась всю ночь и утро четверга. «Россия хочет посеять страх и хаос среди киевлян, но мы не сломлены. Город продолжает жить, и все службы работают круглосуточно», — подчеркнул он.

В Днепровском районе в результате попаданий загорелись трёхэтажное офисное и 25-этажное жилое здания, в Шевченковском районе повреждены дом, учебное заведение и несколько административных помещений. «Эти удары показывают, что Россия не собирается останавливаться, несмотря на все переговоры и обещания. Нужна твёрдая реакция союзников, иначе завтра это повторится снова», — заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко.

Это первый столь массированный удар по Киеву с момента встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске, где лидеры обсуждали прекращение трёхлетней войны. Несмотря на дипломатические надежды, конкретных шагов после саммита так и не последовало.