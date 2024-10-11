Россия начала крупную контратаку в Курской области, в Украине заявили о срыве планов РФ

На этом фоне в пятницу руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что Силам обороны Украины удалось сорвать планы армии РФ.

Ворог продавив лівий фланг Курського угрупування Сил Оборони України



⚔️Вкрай жахливий день сьогодні в районі Новоіванівки: вступати в бій довелося артилеристам та дронщикам. Ворог за останній час стягнув чимало техніки та живої сили. Перші спроби хоч і досягли тактичного… pic.twitter.com/mK6oYPwcQk