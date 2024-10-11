Россия начала крупную контратаку в Курской области, в Украине заявили о срыве планов РФ

На этом фоне в пятницу руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что Силам обороны Украины удалось сорвать планы армии РФ.
Ворог продавив лівий фланг Курського угрупування Сил Оборони України— DeepState UA (@Deepstate_UA) October 10, 2024
⚔️Вкрай жахливий день сьогодні в районі Новоіванівки: вступати в бій довелося артилеристам та дронщикам. Ворог за останній час стягнув чимало техніки та живої сили. Перші спроби хоч і досягли тактичного… pic.twitter.com/mK6oYPwcQk