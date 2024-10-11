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Россия начала крупную контратаку в Курской области, в Украине заявили о срыве планов РФ

Euronews 11 октября, 2024 16:00

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Российские войска начали новое наступление на нескольких участках в Курской области и прорвали линию украинской обороны. Украинский аналитический проект DeepState также сообщил, что армия РФ "продавила" левый фланг Курской группировки ВСУ. Аналитики указывают, что часть украинских войск рискует оказаться в окружении.

На этом фоне в пятницу руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что Силам обороны Украины удалось сорвать планы армии РФ.

 

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Вернется ли на линию паром Рига-Стокгольм?

Важно 16:15

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Рига продолжает переговоры о восстановлении паромного сообщения с Стокгольмом, сообщил в пятницу на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.

Рига продолжает переговоры о восстановлении паромного сообщения с Стокгольмом, сообщил в пятницу на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.

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В одном из стриптиз-клубов Старой Риги за сутенерство задержана преступная группа

ЧП и криминал 16:14

ЧП и криминал 0 комментариев

За сутенерство в одном из стриптиз-клубов Старой Риги Государственная полиция задержала организованную группу, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

За сутенерство в одном из стриптиз-клубов Старой Риги Государственная полиция задержала организованную группу, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

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Туризма с Россией больше нет: Ратниекс объяснил, почему русскому языку теперь нет места в Риге

Важно 16:12

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Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацблок) в программе Ziņu TOPs телеканала TV24 заявил, что русскому языку больше нет места в столице Латвии.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацблок) в программе Ziņu TOPs телеканала TV24 заявил, что русскому языку больше нет места в столице Латвии.

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Елизавета Кривцова: почему латвийским школьникам запретили смартфоны?

Новости Латвии 15:59

Новости Латвии 0 комментариев

-Сегодня мы наблюдаем очередной пример метания законодателя. Ещё пять лет назад, особенно во время пандемии, информационные технологии и удалённое обучение подавались как передовое решение. А сегодня сейм запретил использование смартфонов, разрешил обыскивать учащихся и установил необходимость особого контроля за использованием техники, программ и их компонентов. Говорят, что польза информационных технологий в обучении не доказана, - пишет на своей страничке в Фейсбуке юрист Елизавета Кривцова.

-Сегодня мы наблюдаем очередной пример метания законодателя. Ещё пять лет назад, особенно во время пандемии, информационные технологии и удалённое обучение подавались как передовое решение. А сегодня сейм запретил использование смартфонов, разрешил обыскивать учащихся и установил необходимость особого контроля за использованием техники, программ и их компонентов. Говорят, что польза информационных технологий в обучении не доказана, - пишет на своей страничке в Фейсбуке юрист Елизавета Кривцова.

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Маск представил беспилотное такси и автобус

Наука и технологии 15:45

Наука и технологии 0 комментариев

Компания Tesla планирует начать массовое производство двухместных автономных такси в 2026 году. Маск пообещал, что их безопасность будет в 10-20 раз выше, чем у обычных автомобилей.

Компания Tesla планирует начать массовое производство двухместных автономных такси в 2026 году. Маск пообещал, что их безопасность будет в 10-20 раз выше, чем у обычных автомобилей.

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В Литве бьют тревогу: узбеков и таджиков больше, чем русских

Мир 15:30

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С 2021 года количество иммигрантов из Центральной Азии в Литве увеличилось в 14 раз, что вызывает беспокойство из-за риска радикализации мусульманского населения, отметил глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис, – сообщает LRT.lt.

С 2021 года количество иммигрантов из Центральной Азии в Литве увеличилось в 14 раз, что вызывает беспокойство из-за риска радикализации мусульманского населения, отметил глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис, – сообщает LRT.lt.

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