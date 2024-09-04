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Россия могла вмешаться в работу беспилотника-разведчика США в небе над Эстонией: Минобороны Эстонии

© LETA 4 сентября, 2024 16:33

Мир 0 комментариев

Минобороны Эстонии подтвердило информацию о проблемах с беспилотником ВВС США в небе над Эстонией, сообщает "Rus.Postimees".

Детали инцидента не раскрываются, но известно, что стратегический разведчик смог совершить посадку, несмотря на помехи в управлении. Проблема затрагивает и военную, и гражданскую авиацию в Балтийском регионе, отмечают в Минобороны Эстонии.

О том, что российские военные смогли помешать работе американской военной разведки в Эстонии, 1 сентября сообщила пресса РФ. Государственные СМИ рассказали о проблемах с управляемостью "стратегического беспилотника шпиона".

"Беспилотник шпион неутомимо нарезал петли вдоль границы РФ от Ленинградской области до Пскова. Затем внезапно подал сигнал о потере связи с оператором и некоторое время маневрировал хаотически", - написали российские СМИ без уточнений о том, когда именно произошел инцидент.

По утверждениям российских СМИ, речь идет о беспилотнике ВВС США "RQ-4B Global Hawk".

"Действия аппарата вновь приобрели осмысленный характер, он вернулся на базу и произвел посадку в штатном режиме. По предварительной информации, странное поведение "Global Hawk" объясняется воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы", - говорилось в сообщении.

Публикация сопровождалась картой с маршрутом полета "RQ-4B Global Hawk" без указания источника информации, поэтому достоверность изображенного маршрута проверить невозможно.

"Беспилотные летательные аппараты стран НАТО регулярно проводят учения в воздушном пространстве Эстонии, и такие полеты согласованы заранее", - сообщил представитель военно-воздушных сил Эстонии Сийм Вернер Тедер, отвечая на вопрос, может ли Минобороны подтвердить, что дрон "RQ-4B Global Hawk" пролетел над Эстонией на прошлой неделе.

При этом он подтвердил, что у дрона-разведчика наблюдались проблемы со связью.

""RQ-4B Global Hawk" вооруженных сил США на прошлой неделе летал в воздушном пространстве Эстонии, и, насколько нам известно, у них были проблемы со связью. Более подробную информацию сможет предоставить посольство США в Эстонии", - сказал представитель ВВС Эстонии.

"Rus.Postimees" обратился за комментариями в посольство США. "Мы опубликуем ответы, как только они поступят", - пишет издание.

С 24 февраля 2022 года БПЛА "RQ-4 Global Hawk" проводят постоянный мониторинг приграничных территорий России и регулярно совершают разведывательные полеты над Черным морем. Такие беспилотные аппараты состоят на вооружении США, Австралии, Германии и Южной Кореи.

Из открытых источников известно, что дроны этой модели как минимум девять раз потерпели крушение. Все аварии, кроме одной, были связаны с техническими неисправностями. В 2019 году "RQ-4 Global Hawk" был сбит ракетой класса "земля-воздух" ПВО Ирана над Ормузским проливом.

Что касается масштабов негативного воздействия средств радиоэлектронной борьбы, которые Россия применяет в приграничных с Эстонией районах, то, по словам Тедера, это общая проблема и военной, и гражданской авиации ЕС.

"Радиопомехи со стороны России создают проблемы для всех воздушных судов, летающих в воздушном пространстве Эстонии, из-за помех GPS-сигналу. Военная авиация использует альтернативные средства навигации, а пилоты обучены и применяют различные процедуры и оборудование для предотвращения угроз, связанных с электронным противодействием. Таким образом, риск для военной авиации сведен к минимуму", - уточнил представитель ВВС Эстонии.

Ситуацию для "Rus.Postimees" прокомментировал авиаэксперт из Исландии Андрей Меньшенин.

"Действительно РФ способна помешать управлению таким БПЛА в небе над Эстонией. Можно ли перехватить и уронить такой беспилотник в Эстонии? Нет. Можно его перехватить и увести на территорию РФ? Нет. Можно временно помешать полету, но потом все равно аппарат вернется домой. Вообще GPS spoofing не первый день происходит. Судя по карте "flightradar24", где отмечены места применения подмены координат, территория Эстонии почти полностью подвергается этому воздействию", - рассказал авиаэксперт.

"Вмешательство в работу глобальной навигационной системы, называемой в индустрии GPS spoofing, происходит уже много месяцев. И это влияет на всех, кто летает по GPS. Кто за этим стоит? Тут сложно в чем-то обвинять без доказательств. Но да, около Эстонии - Россия", - добавил Андрей Меньшенин.

О том, что Россия установила вдоль границ со странами Балтии средства радиоэлектронной борьбы, "Rus.Postimees" сообщил еще в начале 2024 года, после успешной атаки беспилотниками российских портов на Балтике.

Проблему открыто признавал тогдашний командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем. "Кто-то является причиной этого, и мы думаем, что это Россия", - сказал Херем журналистам в январе, предположив, что Москва играет с помехами на фоне рисков будущего потенциального конфликта с НАТО. "Я думаю, они учатся и тестируют", - добавил он.

Весной 2024 года начались массовые проблемы с навигацией гражданских самолетов на Балтике. Счет рейсов, которые столкнулись с работой средств радиоэлектронной борьбы, шел на сотни.

Помехи со стороны России ранее приводили к перерыву в авиационном сообщении между Хельсинки и Тарту, до тех пор пока на эстонском аэродроме не обновили системы навигации.

После этого проблемы у финских самолетов начались в собственном небе. В июне "Rus.Postimees" сообщал, что помехи в работе спутниковой навигации GPS не позволили самолету "Finnair" осуществить посадку в Северной Карелии. Аналогичные проблемы в том же финском регионе наблюдались и в августе.

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