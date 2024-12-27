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Россия должна извиниться за сбитый самолёт, или отношения перетекут в иную плоскость: первая реакция в Баку

© Meduza.io 27 декабря, 2024 11:09

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Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявил, что Россия должна принести извинения из-за крушения в Казахстане самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный.

«Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно. <…> Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения, конечно, перетекут в другую плоскость», — сказал Мусабеков азербайджанскому агентству Turan.

В России «некоторые совершают определенные действия в медиа, чтобы заметать следы» случившегося, пишет издание со ссылкой на слова депутата.

Мусабеков также напомнил, что в 2020 году, когда Азербайджан сбил российский вертолет над Арменией, Баку извинился и пообещал наказать виновных. «Таковы цивилизованные отношения. Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть оповещено, чтобы сюда никто не прилетал. Поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности», — добавил депутат. 

На заявление депутата Расима Мусабекова обратило внимание «Агентство». Как отмечает издание, это первая официальная реакция Азербайджана на сообщения о том, что самолет был сбит российской системой ПВО. Об этом со ссылкой на источники в Азербайджане, в частности, писали Reuters и Euronews.

После авиакатастрофы президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что властям страны неизвестны причины крушения самолета. «Есть разные версии. Считаю, что еще рано об этом говорить. Вопрос должен быть полностью расследован», — заявил он.

В Кремле отказались «выстраивать гипотезы» о причинах крушения самолета в Казахстане. В Казахстане заявили, что у них нет официальной версии авиакатастрофы, и пока расследование продолжается, они не могут подтвердить или опровергнуть какую-либо из версий.

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