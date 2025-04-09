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Россия атаковала дронами Харьков и Днепр, Украина — аэродром в Оренбургской области

© BBC 9 апреля, 2025 09:33

Мир 0 комментариев

Россия в ночь на среду атаковала Украину 55 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, 32 из них были сбиты, восемь имитаторов не достигли цели, заявили Воздушные силы ВСУ.

В результате атаки пострадали Харьковская и Днепропетровская области, сказано в утренней сводке.

Ранее власти сообщали, что поздно вечером массированным атакам дронов подверглись Харьков и Днепр.

По данным спасателей, в городе Днепр в результате атаки пострадали 15 человек, повреждены многоквартирные дома. В Харькове, как сообщали власти, под удар попали четыре района города, есть пострадавшие.

Российские военные не комментировали эти заявления.

В Днепре в результате атаки дронов пострадали 15 человек — спасатели

Ночью российские военные массированно атаковали беспилотниками город Днепр, по предварительным данным, пострадали 15 человек, из них восемь находятся в больницах, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«Повреждения получили частные дома, многоэтажки и автомобили. Есть разрушение на территории нескольких предприятий», — сказано в сообщении.

Мэр Днепра Борис Филатов ночью сообщал, что в городе «пострадало пять многоэтажек», «у некоторых повреждены газовые коммуникации», «имеются также разрушения в частном секторе».

Украинские дроны атаковали военный аэродром в Оренбургской области — власти

Министерство обороны России заявило, что с 6:30 до 7:05 по московскому времени были «перехвачены и уничтожены» четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Оренбургской области.

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что целью БПЛА был военный аэродром. «Жертв и разрушений нет. Прошу не поддаваться панике, ситуация под контролем», — написал Солнцев в телеграме (до недавнего времени он возглавлял правительство самопровозглашенной ДНР).

Минобороны России ранее заявило, что с 20:00 до 06:00 над 10 регионами России были «перехвачены и уничтожены» 158 беспилотников.

До Оренбургской области, которая граничит с Казахстаном, украинский дрон впервые долетел в мае 2024 года. Он упал под городом Орском. Украинские источники тогда сообщали, что беспилотник главного управления разведки Минобороны тогда атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей «Воронеж М», расположенную в Орске.

Позже российское Минобороны сообщило, что еще два дрона сбили в Нижегородской области.

 

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