Российский оппозиционер Максим Кац: «В латвийские банки шли разные российские жулики»

На вопрос о том, как в те времена, когда разворачивались события вокруг «Пробизнесбанка», российскими банкирами воспринималась латвийская банковская система, Кац ответил, что «это была главная отмывочная площадка для украденных российских и не только денег, но российских — в значительной степени».

«Там много историй, там Russian Laundromat через Латвию проходил, молдавская схема была, тоже там, по-моему, были задействованы латвийские банки.

В латвийские банки шли разные российские жулики, которым как-то, устроив хитрую схему, нужно было ввести деньги в финансовую схему.

Это первая стадия процесса отмывания денег», — добавил он.

По словам Каца, российские и британские брокеры давали кредиты оффшорным компаниям, контролируемыми собственниками банка, и забирали деньги «Пробизнесбанка», которые были у них размещены под залог.

«Разместить деньги, выданные в кредит, нужно было в каком-то банке, который не будет задавать лишних вопросов. Это был Trasta komercbanka и два других латвийских банка [Latvijas pasta banka и Baltikums]», — добавил Кац.

На вопрос о том, выходил ли с ним на связь кто-нибудь из контролирующих органов с просьбой показать документы, которые касаются этих банков, он ответил: «Нет, на связь не выходили. Полагаю, что у них эти документы есть. Не думаю, что именно здесь мы открыли что-то новое».

Комментируя латвийский след в расследовании, Кац пояснил, что латвийские банки — это лишь небольшая периферийная часть.

«Это была просто первая стадия отмывания денег. Ну, частично, вторая. Потому что у всех оффшоров были открыты счета в латвийских банках, они перекидывали друг другу деньги, выдавали кредиты, чтобы создать видимость экономической деятельности… Причем, они иногда и в обратную сторону кидали деньги. Это не то, что эти все деньги только в одну сторону шли. Там такой пинг-понг был. Это стадия расслоения в процессе отмывания денег, это как раз, чтобы всех запутать», — сказал Максим Кац.