Российский истребитель разбился у острова Змеиный

Двухдвигательный двухместный самолёт, предназначенный как для обеспечения превосходства в воздухе, так и для нанесения ударов по наземным целям, по сообщениям, "упал по неустановленным причинам".

Российские войска якобы начали поисково-спасательную операцию, и на поверхности моря были замечены обломки. Пилоты по-прежнему считаются пропавшими без вести, сообщили в Киеве.

Российские Z-блогеры и каналы, близкие к МО, сообщили, что операция по поиску экипажа "успехом не увенчалась".

Остров Змеиный, расположенный в 35 километрах от побережья Одесской области Украины, был захвачен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения. Захват этой территории позволил Москве блокировать черноморские порты Одессы и наносить ракетные удары по Украине до тех пор, пока российские войска не были выведены с острова в июне 2022 года.

За последние сутки между ВСУ и армией РФ произошло 149 боевых столкновений, сообщает украинский Генштаб в своём ежедневном отчёте на Facebook. По данным того же источника, россияне нанесли 81 авиаудар и сбросили 162 управляемые бомбы.