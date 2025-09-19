Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Российские МиГи приблизились к Таллину. Сегодня

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 17:52

Важно 0 комментариев

Три российских истребителя МиГ-31 в пятницу нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллину. Как сообщили источники, самолёты находились в небе около 12 минут, после чего для перехвата были подняты итальянские F-35, об инцинденте сообщает Politico. 

По словам главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, это уже четвёртый случай вторжения в эстонское небо с начала года и самый серьёзный по масштабу. «Россия нарушила наше воздушное пространство четыре раза в этом году, что само по себе неприемлемо, но сегодняшнее нарушение, когда в нашу зону вошли три истребителя, беспрецедентно грубое», – заявил министр. Он добавил: «Постоянное тестирование границ и агрессия России должны получать ответ в виде усиления политического и экономического давления».

Таллин вызвал для объяснений поверенного в делах России.

Инцидент произошёл на фоне других нарушений на восточном фланге НАТО. Ранее в сентябре Польша сообщала о пролёте более десятка российских дронов через свою границу, включая район стратегического узла Жешув. Варшава сбила несколько аппаратов и обратилась к союзникам по статье 4 НАТО.

Румыния также неоднократно фиксировала вторжения: один беспилотник находился в её воздушном пространстве почти 50 минут, а обломки российских атак на Украину неоднократно падали на румынскую территорию.

В тот же день Еврокомиссия объявила о новом пакете санкций против России. Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «В последние дни российские дроны нарушили воздушное пространство нашего союза – и в Польше, и в Румынии. Снова и снова президент Путин идёт на эскалацию, и в ответ Европа усиливает давление. Мы знаем, что наши санкции – эффективный инструмент, и будем использовать их, пока Россия не сядет за стол переговоров».

Выходные в Латвии напомнят о лете. Как одеваться в начале следующей недели?

Важно 18:33

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу в Латвии увеличится облачность, местами возможен туман и кратковременный дождь. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер, к утру ветер усилится, на побережье порывами до 15 м/с. Минимальная температура составит +9…+14 градусов, на побережье до +16.

Загрузка

Для молодых специалистов построят квартиры в семи латвийских городах. Кто в приоритете?

Новости Латвии 18:33

Новости Латвии 0 комментариев

Семь самоуправлений Латвии примут участие в программе государственно-частного партнёрства (PPP) «Арендное жильё для специалистов». Это первый случай, когда государство напрямую подключается к реализации автономных функций муниципалитетов, софинансируя доступность аренды жилья.

«Они уходят!», — глава разведцентра Сил обороны Эстонии о «Запад-2025»

Мир 18:32

Мир 0 комментариев

Российские войска, принимавшие участие в совместных российско-белорусских учениях "Запад-2025", начали отход в места постоянной дислокации, сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Меньше мусорников — меньше мусора. Так решили в Амстердаме

Важно 18:12

Важно 0 комментариев

Власти Амстердама решили бороться с мусором на улицах… убирая урны, сообщает Guardian.Такой шаг связан с ростом жалоб на грязь после введения системы залогов за бутылки и банки. Жители выбрасывают тару в обычные урны, их вскрывают несколько раз в день в поисках залога, мусор разлетается и привлекает крыс.

Слишком долго, слишком много, слишком часто. Как латвийцы пьют лекарства

Азбука здоровья 18:11

Азбука здоровья 0 комментариев

Латвийцы ежегодно покупают около 50 миллионов упаковок лекарств, из них 18 миллионов — безрецептурных. Такие данные в эфире TV24 программы «Uz līnijas» назвала директор Государственного агентства лекарств Индра Дрейка.

Миллион сигарет для Финляндии были задержаны в Кенгарагсе и Илгуциемсе

ЧП и криминал 17:53

ЧП и криминал 0 комментариев

В рижских районах Кенгарагс и Ильгюциемс полиция изъяла у группы контрабандистов 1,2 миллиона сигарет без акцизных марок Латвии. Подозреваемые планировали реализовать товар в Финляндии. По факту возбуждено уголовное дело.

