Российские МиГи приблизились к Таллину. Сегодня

По словам главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, это уже четвёртый случай вторжения в эстонское небо с начала года и самый серьёзный по масштабу. «Россия нарушила наше воздушное пространство четыре раза в этом году, что само по себе неприемлемо, но сегодняшнее нарушение, когда в нашу зону вошли три истребителя, беспрецедентно грубое», – заявил министр. Он добавил: «Постоянное тестирование границ и агрессия России должны получать ответ в виде усиления политического и экономического давления».

Таллин вызвал для объяснений поверенного в делах России.

Инцидент произошёл на фоне других нарушений на восточном фланге НАТО. Ранее в сентябре Польша сообщала о пролёте более десятка российских дронов через свою границу, включая район стратегического узла Жешув. Варшава сбила несколько аппаратов и обратилась к союзникам по статье 4 НАТО.

Румыния также неоднократно фиксировала вторжения: один беспилотник находился в её воздушном пространстве почти 50 минут, а обломки российских атак на Украину неоднократно падали на румынскую территорию.

В тот же день Еврокомиссия объявила о новом пакете санкций против России. Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «В последние дни российские дроны нарушили воздушное пространство нашего союза – и в Польше, и в Румынии. Снова и снова президент Путин идёт на эскалацию, и в ответ Европа усиливает давление. Мы знаем, что наши санкции – эффективный инструмент, и будем использовать их, пока Россия не сядет за стол переговоров».