Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Ноября Завтра: Eizens, Jevgenija, Jevgenijs
Доступность

Российская армия продвигается там, где не ждали: полковник Раев о войне в Украине

Neatkarīgā Rīta Avīze 13 ноября, 2025 10:07

Мир

«В последнее время с Украины почти нет обнадеживающих новостей. Дело не в том, что украинская армия не пытается ничего делать, просто ситуация крайне сложная. К сожалению, после украинского контрнаступления во второй половине 2023 года позитивных новостей с Украины очень мало. Мы видим, что давление со стороны российской армии велико, и, к сожалению, оно растёт», — признался депутат Сейма (беспартийный), полковник Национальных вооружённых сил в отставке, военный эксперт Игорь Раев в интервью телеканалу «Nra.lv TV», пишетnra.lv .

«Стратегически мы наблюдаем первую часть осенне-зимнего наступления российской армии. Сейчас они ведут бои и атакуют практически все населенные пункты, о которых говорилось. Начиная с севера, это Купянск, Лиман, Северск, Краматорск, Константиновка, Покровск, и, конечно же, наступление на запорожском направлении, которое все отбрасывали, говоря, что это второстепенное направление, но теперь оно, похоже, стало главным. Мы сейчас все говорим о Покровске, но только потому, что там ситуация такая, какая есть», — пояснил  Раев.

По его мнению, на самом деле, главная проблема вовсе не там, а на южном направлении, где российская армия прорывает один или несколько оборонительных рубежей, создаваемых украинцами. Они продвигаются быстрее, чем ожидалось, и могут существенно осложнить ситуацию. Если бы полгода назад кто-то сказал, что на Запорожском направлении может быть хоть какая-то угроза, большинство аналитиков сочли бы его сумасшедшим. Сейчас же речь идёт о том, что это направление становится очень опасным, заявил И. Раев, имея в виду район между Покровским (не путать с Покровском) и Гуляйполем, который находится на линии фронта.

У украинцев там был оборонительный рубеж вдоль реки Янчура, где располагалось несколько деревень. К сожалению, на прошлой неделе российская армия заняла не только всё, что находилось на одном берегу реки, но и всё, что на другом, включая два главных села, которые всё это защищали. Это означает, что мы будем наблюдать стремительное наступление русских какое-то время, пока они не упрутся в следующую оборонительную позицию, признал военный эксперт.

«И всё это, вкупе с крупными атаками на энергетическую инфраструктуру, которые также имеют больший негативный эффект, чем изначально предполагалось, на фоне чего мы снова смотрим на то, какая помощь оказывается Украине, поставки оружия на Украину, и там, кстати, тоже не так много позитивных историй», — с сожалением признал Раев, подчеркнув, что поставка Латвией 21 единицы бронетехники украинской армии была отмечена и даже упомянута в международных СМИ.

«Это означает, что даже такая небольшая поставка техники на Украину является значимой новостью, свидетельствующей о том, что поставки сократились и не удовлетворяют текущим потребностям украинской армии», — подытожил Раев.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

Сдал квартиру женщине с ребёнком, а теперь она отказывается выезжать — имеет право?
Эксклюзив

Сдал квартиру женщине с ребёнком, а теперь она отказывается выезжать — имеет право?

«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?»: мама школьника о русском языке
Важно

«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?»: мама школьника о русском языке

Что каждый из нас готов делать ради страны? Певец Иго Фомин о наболевшем
Важно

Что каждый из нас готов делать ради страны? Певец Иго Фомин о наболевшем (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:05 13.11.2025
Литва: за контрабанду будут карать строже
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: грипп медленно подползает к народу, но народ не сдаётся ему
Sfera.lv 6 часов назад
Рига: факельное шествие по лекалам 30-х
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: воз перевозчиков и ныне там
Sfera.lv 7 часов назад
Рига: стиль и мода нарушений
Sfera.lv 8 часов назад
«Наша цель — не лечить, а сделать инвалидом»: кризис редких болезней
Bitnews.lv 23 часа назад
Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Bitnews.lv 1 день назад
Большинство дорог Латвии признаны хорошими
Bitnews.lv 1 день назад

В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

Новости Латвии 13:58

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Читать
Загрузка

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Читать

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Читать

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Важно 13:32

Важно 0 комментариев

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Читать

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

Новости Латвии 13:22

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Читать

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

Всюду жизнь 13:13

Всюду жизнь 0 комментариев

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Читать

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

Новости Латвии 13:10

Новости Латвии 0 комментариев

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

Читать