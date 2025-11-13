Российская армия продвигается там, где не ждали: полковник Раев о войне в Украине

«Стратегически мы наблюдаем первую часть осенне-зимнего наступления российской армии. Сейчас они ведут бои и атакуют практически все населенные пункты, о которых говорилось. Начиная с севера, это Купянск, Лиман, Северск, Краматорск, Константиновка, Покровск, и, конечно же, наступление на запорожском направлении, которое все отбрасывали, говоря, что это второстепенное направление, но теперь оно, похоже, стало главным. Мы сейчас все говорим о Покровске, но только потому, что там ситуация такая, какая есть», — пояснил Раев.

По его мнению, на самом деле, главная проблема вовсе не там, а на южном направлении, где российская армия прорывает один или несколько оборонительных рубежей, создаваемых украинцами. Они продвигаются быстрее, чем ожидалось, и могут существенно осложнить ситуацию. Если бы полгода назад кто-то сказал, что на Запорожском направлении может быть хоть какая-то угроза, большинство аналитиков сочли бы его сумасшедшим. Сейчас же речь идёт о том, что это направление становится очень опасным, заявил И. Раев, имея в виду район между Покровским (не путать с Покровском) и Гуляйполем, который находится на линии фронта.

У украинцев там был оборонительный рубеж вдоль реки Янчура, где располагалось несколько деревень. К сожалению, на прошлой неделе российская армия заняла не только всё, что находилось на одном берегу реки, но и всё, что на другом, включая два главных села, которые всё это защищали. Это означает, что мы будем наблюдать стремительное наступление русских какое-то время, пока они не упрутся в следующую оборонительную позицию, признал военный эксперт.

«И всё это, вкупе с крупными атаками на энергетическую инфраструктуру, которые также имеют больший негативный эффект, чем изначально предполагалось, на фоне чего мы снова смотрим на то, какая помощь оказывается Украине, поставки оружия на Украину, и там, кстати, тоже не так много позитивных историй», — с сожалением признал Раев, подчеркнув, что поставка Латвией 21 единицы бронетехники украинской армии была отмечена и даже упомянута в международных СМИ.

«Это означает, что даже такая небольшая поставка техники на Украину является значимой новостью, свидетельствующей о том, что поставки сократились и не удовлетворяют текущим потребностям украинской армии», — подытожил Раев.