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Роспуск Сейма отменяется: за год не удалось собрать подписи

© LETA 10 ноября, 2024 13:38

Новости Латвии 0 комментариев

За проведение референдума о роспуске 14-го Сейма за один год подписались 39 тысяч 230 граждан Латвии, а это означает, что референдум по этому вопросу проводить не будут, о чем свидетельствует сообщение на сайте Центризбиркома.

Чтобы сбор подписей можно было считать успешным, за инициативу о роспуске должны были подписаться как минимум 10% жителей, имеющих право голоса, то есть 154 тысячи 241 гражданин Латвии, достигший 18 лет. На сей раз инициативу поддержали всего 2,54% граждан, обладающих таким правом.

Заявки на проведение референдума о роспуске Сейма в Центризбирком подавали партии "Латвия на первом месте", "Сила народной власти", "Суверенная власть", объединение партий Pamats-LV, партии "Слуги народа - Латвии", "Объединение Младолатыши", "Стабильности!", объединение партий "Новое Согласие", партия "Национальный союз Справедливость" и общество "Власть латвийскому народу". Все инициативы были объединены.

Сбор подписей официально начался 10 ноября 2023 года и продлился год. Вчера, 9 ноября 2024 года, он завершился.

Поначалу народ активно подписывался за роспуск, партии вели бурную агитацию среди своих сторонников. За первый месяц было собрано около 35 тысяч подписей, но потом сбор фактически остановился.

Подписаться можно было на портале Latvija.gov.lv, в самоуправлениях и сиротских судах по месту жительства, у глав волостной или городской управы, а также в латвийских посольствах.

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