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Росликов+Ушаков = новая Рижская дума взамен поднадоевшей этой. Избиратели за! Что говорят сами политики?

Редакция PRESS 14 ноября, 2024 14:53

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«Стабильности!» и «Согласие» возможно начали консультации о возможном совместном старте на выборах в Рижскую думу.

«Избиратели давно просят нас, политиков, объединить усилия. Они хотят, чтобы политики тратили силы и энергию на то, чтобы защищать их, избирателей, интересы, а не на взаимные разборки и склоки. Особенно если речь идет о муниципальных выборах — в самоуправлениях нужно решать не вопросы идеологии, а вопросы дорог, коммунального хозяйства, социальной помощи… Поэтому мы в «Стабильности!» еще весной говорили о необходимости искать пути для объединения политических сил и сегодня диалог на сей счет, наконец, начался», - так лидер партии «Стабильности!» Алексей Росликов прокомментировал появившуюся в латышских СМИ информацию о возможном совместном старте на выборах в Рижскую думу партии «Стабильности!» и «Согласия».

Диалог двух политических сил действительно начался, но пока еще очень рано делать какие-либо прогнозы. «Мы услышали сигнал от избирателей и действительно сейчас говорим с возможными партнерами и из других близких нам по духу политических сил о координации усилий, в том числе на муниципальных выборах. Однако пока никаких договоренностей еще не достигнуто, но обещаю избирателям, всем нашим сторонникам, что будем держать их в курсе и информировать и о результатах переговорах и, разумеется, о наших планах на выборах и в Рижскую думу, и в другие самоуправления. Мы убеждены — чем сильнее будут списки наших кандидатов, тем лучше мы сможем отстаивать интересы избирателей, всех жителей Риги и других наших городов и краев», - заключил Алексей Росликов.

Нил Ушаков в свою очередь подчеркнул: «Избиратели указывают на необходимость консолидации партий, так как нынешний политический ландшафт слишком раздроблен.» На вопрос, может ли "Согласие" пойти на выборы вместе с "За стабильность!", Ушаков отметил, что переговоры ведутся с различными потенциальными партнерами и что в политическом процессе нужно разговаривать со всеми.

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