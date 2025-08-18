«Рональд Рейган знал, со злом не торгуются — его уничтожают»

Сегодня мы снова стоим на похожем перепутье. Россия – это не Советский Союз, но ее власть уходит корнями в те же чекистские и имперские традиции. Москва продолжает агрессию, и снова возникает соблазн говорить о «мире», который на самом деле означает подчинение силе.

Урок Рейгана был прост, но глубок: мир невозможен, если зло остается безнаказанным. Мир наступает, когда агрессор понимает, что его путь ведет только к краху. Поэтому укрепление НАТО, поддержка Украины и четкая жесткость западных стран – это не разжигание войны, а единственный путь к справедливому миру.

Сегодняшние политики, особенно те, кто пытается оправдать режим Путина в переговорах, должны помнить: со злом нельзя разговаривать как с равным. Его можно только ограничить, разоблачить и в конце концов победить. Это был выбор Рейгана, и он актуален и сегодня".