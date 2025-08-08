Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ролевые игры с Рижской думой: добровольцам предлагают погрузиться в ужасы чрезвычайной ситуации

© Lsm.lv 8 августа, 2025 15:18

Новости Латвии 0 комментариев

Sakaru Bunkurs

Латвийский институт стратегических и экономических решений (LaSER) и Рижская дума призывают жителей столицы в конце августа принять участие в дистанционной игре-симуляции «От сирен до убежища», сообщает РД в пресс-релизе. Отрабатывать будут действия по гражданской обороне при наступлении угрозы.

Откликнувшиеся добровольцы 28 августа получат онлайн анкеты с описанием гипотетического кризиса в городе и возможных рисков. Сценарий написан так, чтобы участники игры оценили, что они лично практически могут сделать для преодоления кризисной ситуации, располагая собственными ресурсами. Для удобства трудящихся рижан выбрано два варианта — примкнуть к игре можно в 14 и 18 часов.

Игра будет проводиться дистанционно с использованием онлайн-платформы для анкетирования. Участники получат ссылку на онлайн-анкету, содержащую сценарий кризисной ситуации с описанием событий. В этой анкете участники должны будут указать, что они готовы предпринять прямо сейчас для преодоления описанной критической ситуации. Симуляция потребует примерно 15-20 минут времени и не помешает повседневным делам участников.

Почему это важно? Городским властям ваше участие поможет изучить готовность и потребности населения в чрезвычайных ситуациях и подготовить практические предложения по улучшению системы гражданской обороны, отмечается в пресс-релизе. Кроме того, участие в симуляции позволит каждому индивидуально оценить свою личную готовность реагировать на кризисы и сделать выводы о том, как лучше к таким сюрпризам подготовиться на будущее.

Заявки могут подавать до 25 августа рижане любого возраста, проживающие в любом районе. Сценарий и анкетные задания будут рассылаться на латышском и английском языках. Просто заполните форму заявки. Есть у вас возникли вопросы, можно прислать их по э-почте: roberts.kits@domnicalaser.lv

 

Обновлено: 14:55 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

