Ролевые игры с Рижской думой: добровольцам предлагают погрузиться в ужасы чрезвычайной ситуации

Откликнувшиеся добровольцы 28 августа получат онлайн анкеты с описанием гипотетического кризиса в городе и возможных рисков. Сценарий написан так, чтобы участники игры оценили, что они лично практически могут сделать для преодоления кризисной ситуации, располагая собственными ресурсами. Для удобства трудящихся рижан выбрано два варианта — примкнуть к игре можно в 14 и 18 часов.

Игра будет проводиться дистанционно с использованием онлайн-платформы для анкетирования. Участники получат ссылку на онлайн-анкету, содержащую сценарий кризисной ситуации с описанием событий. В этой анкете участники должны будут указать, что они готовы предпринять прямо сейчас для преодоления описанной критической ситуации. Симуляция потребует примерно 15-20 минут времени и не помешает повседневным делам участников.

Почему это важно? Городским властям ваше участие поможет изучить готовность и потребности населения в чрезвычайных ситуациях и подготовить практические предложения по улучшению системы гражданской обороны, отмечается в пресс-релизе. Кроме того, участие в симуляции позволит каждому индивидуально оценить свою личную готовность реагировать на кризисы и сделать выводы о том, как лучше к таким сюрпризам подготовиться на будущее.

Заявки могут подавать до 25 августа рижане любого возраста, проживающие в любом районе. Сценарий и анкетные задания будут рассылаться на латышском и английском языках. Просто заполните форму заявки. Есть у вас возникли вопросы, можно прислать их по э-почте: roberts.kits@domnicalaser.lv