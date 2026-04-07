Роды в самолёте перед посадкой: что сказал диспетчер — растрогало всех

Это произошло на рейсе Caribbean Airlines из Кингстона в Нью-Йорк. Самолёт уже заходил на посадку в международном аэропорту Кеннеди, когда экипаж сообщил диспетчерам: у пассажирки начались роды, требуется срочная помощь и приоритет при заходе.
Дальше — то, что обычно остаётся за кадром.
Переговоры пилота с диспетчером записываются всегда, но в этот раз запись разлетелась по сети. Сначала всё строго по протоколу: «У нас беременная пассажирка, начинаются роды». После посадки диспетчер задаёт вопрос, который, похоже, был у всех: «Он уже родился?»
Ответ пилота — короткий: «Да».
А дальше — неожиданно.
«Тогда скажите ей, что ребёнка нужно назвать Кеннеди», — шутит диспетчер.
Пауза. Смех. «Хорошо, передам — Кеннеди», — отвечает пилот.
И в этот момент напряжённая ситуация вдруг превращается в почти домашнюю.
Авиакомпания подтвердила, что роды действительно произошли на борту, и сразу после посадки медики уже ждали у выхода. Экипаж сработал чётко — без паники, по инструкции.
Правда, главный вопрос пока остаётся без ответа.
Назвали ли ребёнка Кеннеди?
Потому что одно дело — шутка в эфире. И совсем другое — имя, которое остаётся на всю жизнь.