Роды в самолёте перед посадкой: что сказал диспетчер — растрогало всех

Это произошло на рейсе Caribbean Airlines из Кингстона в Нью-Йорк. Самолёт уже заходил на посадку в международном аэропорту Кеннеди, когда экипаж сообщил диспетчерам: у пассажирки начались роды, требуется срочная помощь и приоритет при заходе.

Дальше — то, что обычно остаётся за кадром.

Переговоры пилота с диспетчером записываются всегда, но в этот раз запись разлетелась по сети. Сначала всё строго по протоколу: «У нас беременная пассажирка, начинаются роды». После посадки диспетчер задаёт вопрос, который, похоже, был у всех: «Он уже родился?»

Ответ пилота — короткий: «Да».

А дальше — неожиданно.

«Тогда скажите ей, что ребёнка нужно назвать Кеннеди», — шутит диспетчер.

Пауза. Смех. «Хорошо, передам — Кеннеди», — отвечает пилот.

И в этот момент напряжённая ситуация вдруг превращается в почти домашнюю.

Авиакомпания подтвердила, что роды действительно произошли на борту, и сразу после посадки медики уже ждали у выхода. Экипаж сработал чётко — без паники, по инструкции.

Правда, главный вопрос пока остаётся без ответа.

Назвали ли ребёнка Кеннеди?

Потому что одно дело — шутка в эфире. И совсем другое — имя, которое остаётся на всю жизнь.