Родители, дети и не только: льготы на иждивенцев — по-новому

Кого можно записать в иждивенцы?

Иждивенцем считается лицо, находящееся на содержании определенного налогоплательщика. Так разъясняет это понятие Служба государственных доходов (VID). Кого можно записать в иждивенцы? В определенных ситуациях это может быть:

* несовершеннолетний ребенок;

* ребенок, пока он продолжает общеобразовательное, профессиональное, высшее или специальное образование, но не дольше чем до достижения им 24 лет;

* внук, несовершеннолетний или продолжающий очное образование в возрасте до 24 лет;

* принятый на воспитание ребенок, если с его родителей нельзя взыскать алименты (средства на содержание), а также пока он продолжает общеобразовательное, профессиональное, высшее или специальное образование, но не дольше чем до достижения им 24 лет;

* несовершеннолетние брат или сестра или пока они продолжают общеобразовательное, профессиональное, высшее или специальное образование, но не дольше чем до 24 лет, - если у них нет трудоспособных родителей;

* находящееся на попечении лицо, в том числе несовершеннолетий ребенок неработающего супруга (супруги), находящейся на содержании;

* лицо, находящееся в опеке или усыновленное налогоплательщиком;

* находящийся на содержании неработающий супруг (супруга), у которого на попечении ребенок в возрасте до 3 лет;

* неработающий супруг (супруга), у которого на попечении находится ребенок с инвалидностью;

* супруга (супруг), родители, родители родителей и дети до 18 лет, если упомянутые лица не работают и признаны лицами с инвалидностью;

* неработающий супруг, на чьем обеспечении находятся трое или более детей в возрасте до 18 лет или до 24 лет, пока ребенок продолжает общеобразовательное, профессиональное, высшее или специальное образование, - из которых хотя бы один младше 7 лет;

* неработающий супруг, на чьем содержании находятся пятеро детей до 18 лет или до 24 лет - пока ребенок продолжает общеобразовательное, профессиональное, высшее или специальное образование.

Статус иждивенца присваивается при условии, что этим категориям жителей не назначена пенсия или они не получают пенсию, за исключением пенсии по потере кормильца...

V А вот ответы на многие вопросы читателей о том, может ли их ребенок, супруга, отец/мать считаться иждивенцами.

Не являются иждивенцами:

* дети с 19 лет, которые не учатся и получают облагаемые налогом доходы;

* безработные, которые получают пособие (стипендию);

* работники микропредприятия;

* лица, которые находятся на содержании другого лица;

* лица, получающие государственную пенсию...

Налоговые привилегии

Лица, считающиеся иждивенцами, - это граждане, неграждане, постоянные жители Латвии, в том числе резиденты стран Евросоюза и Европейской экономической зоны, если более 75% от их общих доходов получено в Латвии.

Почему важно закрепить статус иждивенца? Да потому, что за иждивенцев положены налоговые льготы. Латвийский закон устанавливает определенные льготы, которые полагаются этой группе жителей. В частности, для налогоплательщика устанавливается не облагаемый налогом минимум на иждивенца, если таковой находится на его обеспечении.

(!) Размер налоговой льготы на каждого находящегося на обеспечении – 250 евро в месяц, или 3 000 евро в год.

Ранее налоговые льготы составляли:

- 2017 год - 175 евро в месяц, или 2 100 евро в год;

- 2018 год - 200 евро в месяц, или 2 400 евро в год;.

- 2019 год - 230 евро в месяц, или 2 760 евро в год;

- 2020-2025 годы - 250 евро в месяц, или 3 000 евро в год.

В 2025 году не облагаемый подоходным налогом на жителя минимум остался прежним...

Ежегодное повышение

Необлагаемый минимум для пенсионеров в 2025 году установлен в размере 1 000 евро в месяц (12 000 евро в год). Чтобы работающие пенсионеры (у которых размер пенсии не достигает объема необлагаемого минимума 1 000 евро) имели возможность в течение года использовать необлагаемый минимум в большем размере, можно применять необлагаемый минимум пенсионера раздельно — к пенсии в 500 евро и заработной плате в 500 евро.

Минимальная зарплата в этом году повысилась с 700 евро до 740. Предусмотрено и дальнейшее ее повышение:

- в 2026 году минималка обещана в размере 780 евро;

- в 2027 году — до 820 евро;

- в 2028 году — до 860 евро в месяц.

А не облагаемый подоходным налогом минимум для работающих повышен с 500 до 510 евро в месяц (6 120 евро в год) и применяется независимо от фактического размера доходов. Обещано, что он будет повышаться, хотя и незначительно:

- в 2026 году — до 550 евро;

- в 2027 году — 570 евро в месяц.

С 1 мая этого года увеличился необлагаемый минимум для нерезидентов Украины — с 250 до 510 евро в месяц. Плюс 250 евро в месяц за каждого находящегося на иждивении ребенка.

В течение многих лет остаются на прежнем уровне необлагаемый минимум на иждивенца (чаще всего это дети) - 250 евро в месяц и минимум для людей с инвалидностью:

- 154 евро в месяц (1 848 евро в год) - для лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп;

- 120 евро в месяц (1 440 евро в год) – для лиц с инвалидностью 3-й группы.

154 евро в месяц (1 848 евро в год) – такой не облагаемый налогом минимум полагается лицам, имеющим статус политически репрессированного лица или участника национального движения сопротивления.

Недавно прозвучало предложение увеличить необлагаемый минимум на иждивенца с 250 до 500 евро в месяц. Было бы справедливо. А может, и для инвалидов пора повысить?

Кто получает привилегии?

Льготы за иждивенцев могут получать налогоплательщики, на содержании которых находятся дети, родители, жены и мужья - при определенных условиях. А кто получает эти льготы? Если на детей, то мама или папа? Если престарелый родитель с инвалидностью, то дети или внуки?

По закону использовать льготу может только один член семьи. Принято считать, что члены семьи могут договориться между собой, кому заносить в налоговую книжку иждивенца или заявлять его при декларировании годовых доходов. В противном случае вопрос о налоговой льготе решает суд.

V Если родители разводятся, кому полагается налоговая привилегия на ребенка иждивенца?

1. Льгота на содержание несовершеннолетнего ребенка применяется к тому налогоплательщику, которому по согласованию между родителями или на основании решения суда установлено отдельное попечительство одного родителя.

2. Если родители совместно осуществляют попечение и не могут договориться, кому из них полагается льгота за находящееся на иждивении лицо, льгота за ребенка применяется к тому родителю-налогоплательщику, который указан в решении сиротского суда по поводу разногласий родителей (часть 3.2 закона «О подоходном налоге с населения»).

3. Льгота на содержание несовершеннолетнего ребенка, за которого осуществляются выплаты средств на содержание из Гарантийного фонда средств на проживание, применяется к тому лицу, которому администрация фонда выплачивает средства на содержание этого ребенка (часть 3.1 закона «О подоходном налоге с населения»)...

Как оформить льготу?

Информация о наличии иждивенца автоматически в Службу госдоходов (VID) не передается. Об этом налогоплательщик должен информировать государство сам. Также если лицо утрачивает статус иждивенца, то налогоплательщик должен сообщить об этом в VID, причем в течение 10 дней.

Это можно сделать в электронной налоговой книжке в системе электронного декларирования Службы госдоходов (EDS VID).

Если информация об иждивенце не занесена в налоговую книжку, то налогоплательщик может получить переплату налога при подаче годовой декларации о доходах, если занесет в декларацию данные об иждивенце...

(!) Больше информации – на портале Службы госдоходов: www.vid.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА