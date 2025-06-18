Родители бьют тревогу: в детских садах Риги распространяется зараза

Заболеть импетиго могут не только дети, но и взрослые. Основной риск - наличие проблем с кожей (дерматиты или другие повреждения) и плохая гигиена. Чаще всего поражаются лицо (вокруг рта и носа), руки и запястья. На месте лопающихся пузырьков образуются экземы, который вызывают неприятный зуд и болезненность.

Импетиго очень заразно и легко передается от человека к человеку, особенно при тесном контакте или через предметы личной гигиены.

Без лечения импетиго проходит за 2–3 недели, при терапии — примерно за 10 дней.

Если вы или ваш ребенок, обнаружили у себя симптомы импетиго, во избежание осложнений, специалисты рекомендуют обращаться в BKUS, к семейным врачам или дерматологам.